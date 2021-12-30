20-тонний "військовий супутник" РФ може впасти на Землю найближчими днями (фото, відео)

Ракетний блок "Персей" застряг на низькій орбіті — і зараз над Землею літає 20 некерованих тонн вантажу, які впадуть рано чи пізно.

Макет військового супутника російського виробництва, випробувальний запуск якого цього тижня назвали "успішним", може впасти через несправність у ракетному блоці. Про це повідомляє The Daily Mail.

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У понеділок, 27 грудня, з космодрому Плесецьк стартувала ракета-носій нового покоління "Ангара А5". Точна її вага невідома, але все корисне навантаження, розгінний блок і паливо, ймовірно, перевищує 20 тонн. Після відокремлення від ракети-носія все це мало опинитися на висоті 35 800 км. Повідомляється, що Роскосмос планував провести імітацію доставки супутника на ГСО.

[ + – ] Відео: Міноборони РФ | Пуск ракети "Ангара-А5".

[ + – ] Пуск ракети "Ангара-А5" з космодрому Плесецьк Фото: Пресслужба Роскосмосу [ + – ] Нова ракета-носій [ + – ] Ракети-носій "Ангара-А5" [ + – ] Ракета-носій нового покоління

Однак, незважаючи на те, що запуск був "бездоганним", у верхній частині розгінного блоку "Персей" виникла поломка після її відділення через 12 хвилин польоту. І передбачуваний супутник не досяг своєї орбіти.

Ракетний блок "Персей" застряг на низькій орбіті разом із макетом корисного навантаження. І зараз над Землею літає 20 некерованих тонн вантажу, які впадуть рано чи пізно.

Зазначається, що двигун "Персея" у процесі випробувальної місії повинен був увімкнутися п'ять разів, проте вже на другому "дав збій".

Експерти припускають, що 20-тонний вантаж може впасти на Землю протягом найближчих тижнів і пощастить, якщо в Тихий океан.

Цей інцидент можна вважати першою масштабною аварією під час запуску в Роскосмосу за останні три роки. Якби ракета-носій виводила на орбіту реальний супутник, а не макет (т. зв. корисне навантаження), він би вже був утрачений.

Ракеті-носієві "Ангарі А-5" належить найважливіша роль у планах РФ із виведення на орбіту сучасних шпигунських і навігаційних супутників і польотах на Місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що гіперзвукова міжконтинентальна ракета "Сатана-2" російського виробництва буде готова до нового року. Керівництво РФ планує збільшити кількість пусків балістичних ракет 2022 року. Зараз Росія розробляє нові гіперзвукові комплекси, які замінять блоки "Авангард", що планують, після того, як США знайдуть їм протиотруту.