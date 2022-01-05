Ученые объяснили, как это быть в потоке и почему это хорошо

Исследователь, который занимается когнитивными науками, объясняет, что постоянное "пребывание в потоке" приносит ощущение радости и делает жизнь более осмысленной.

Ричард Хаски, доцент кафедры коммуникации и когнитивных наук из Калифорнийского университета в Дэвисе говорит, основываясь на своих научных изысканиях и данных других ученых доказывает, что "пребывать в потоке" означает быть счастливым человеком, который достигая своих целей получает осмысленную и успешную жизнь, пишет ScienceAlert.

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"В начале нового года нужно обязательно ставить себе цели. Например, больше читать, уделять больше времени семье и друзьям. А еще нужно почувствовать больше потока", — говорит Хаски.

Поток или состояние потока – это психологический термин, который означает состояние, во время которого человек полностью поглощен тем, чем он занимается. При этом человек максимально сконцентрирован на процессе выполнения той или иной задачи.

Ученый приводит данные исследования психолога Михая Чиксентмихайи, который назвал поток "секретом счастья". Поток — это состояние "оптимального опыта", которое каждый из нас может включить в свою повседневную жизнь. Поток характеризуется безмерной радостью, которая делает жизнь осмысленной.

"Быть в потоке очень важно для психического здоровья и для нашего благополучия. Пребывая в этом состоянии мы сосредоточены на полезной деятельности, а не на внутренних терзаниях и беспокойствах", — говорит Хаски.

Каково это быть в потоке?

Когда люди чувствуют поток, они находятся в состоянии сильной концентрации. Их мысли сосредоточены на приобретаемом опыте, а не на себе, говорит ученый.

Когда люди находятся в потоке, они ощущают контроль над ситуацией. Пребывая в потоке вы приобретаете автотелический опыт. Вы делаете что-то ради вознаграждения или удовольствия от дела, но это чувство приходит изнутри и не подвержено внешним мотивирующим факторам. У вас есть цель, которую вы хотите достичь, чтобы стать лучше, а не потому что так надо или вам так сказали.

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Что вызывает поток?

Поток возникает тогда, когда и уровень поставленной задачи, и уровень навыков достаточно высокие. Вы не почувствуете поток, когда будете мыть посуду, потому как это умеют делать все, говорит Хаски. Пока уровень поставленной цели высоки и ваши навыки также возрастают при достижении цели, вы можете почувствовать поток.

Почему чувствовать поток — это хорошо?

Поток действительно может принести счастье, ведь этот опыт помогает достигать поставленных долгосрочных целей.

"Вы сосредоточены, вы контролируете ситуацию, у вас есть стремление достичь цели и это прямой путь к благополучию", — говорит Хаски.

Новые исследования показывают, что состояние потока помогает легче переносить неприятные ситуации и проще реагировать на жизненные неурядицы. Частично это связано с тем, что поток может помочь переориентировать мысли с чего-то стрессового на что-то приятное. Исследования показали, что пребывание в потоке может помочь предотвратить депрессию и даже выгорание. Поток помогает отвлечься от беспокойных мыслей и сосредоточиться только на хорошем.

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Что мозг делает во время потока?

Новые исследования показывают, что поток связан с определенной конфигурацией сети мозга. Этот опыт связан с активностью структур мозга, которые участвуют в ощущении вознаграждения и достижении наших целей. Это может быть одной из причин, почему поток кажется таким приятным и почему люди так сосредоточены на задачах, которые заставляют их чувствовать поток, говорит Хаски.

Также поток снижает активность структур мозга, которые участвуют в сосредоточии мыслей на себе. Это объясняет, почему ощущение потока отвлекает людей от беспокойных мыслей и помогает им адаптироваться к трудным задачам.

Связь между потоком и благополучием

Ученые считают, что связь между потоком и благополучием имеет какое-то отношение к трем вещам:

подавление активации мозга в структурах, связанных с мыслями о себе

подавление активации в структурах, связанных с негативными мыслями

усиление активации в областях обработки ожидаемого вознаграждения за выполнение трудной задачи

"Я надеюсь вы сможете почувствовать поток и обнаружите, что это состояние помогает вам достичь необходимых целей и защитит от депрессии", — говорит Хаски.