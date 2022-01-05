Вчені пояснили, як це бути в потоці і чому це добре

Дослідник, який займається когнітивними науками, пояснює, що постійне "перебування в потоці" приносить відчуття радості і робить життя осмисленішим.

Річард Хаскі, доцент кафедри комунікації та когнітивних наук з Каліфорнійського університету в Девісі говорить, ґрунтуючись на своїх наукових дослідженнях та даних інших учених доводить, що "перебувати в потоці" означає бути щасливою людиною, яка досягаючи своїх цілей отримує осмислене та успішне життя, пише ScienceAlert .

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"На початку нового року потрібно обов'язково ставити собі цілі. Наприклад, більше читати, приділяти більше часу сім'ї та друзям. А ще треба відчути більше потоку", — каже Хаскі.

Потік чи стан потоку — це психологічний термін, який означає стан, під час якого людина повністю поглинена тим, чим займається. При цьому людина максимально сконцентрована на процесі виконання того чи іншого завдання.

Вчений наводить дані дослідження психолога Мігая Чиксентмігаї, який назвав потік "секретом щастя". Потік — це стан "оптимального досвіду", який кожен із нас може включити у своє повсякденне життя. Потік характеризується безмірною радістю, яка робить життя осмисленим.

"Бути в потоці дуже важливо для психічного здоров'я і для нашого благополуччя. Перебуваючи в цьому стані, ми зосереджені на корисній діяльності, а не на внутрішніх муках і занепокоєннях", — каже Хаскі.

Як це бути в потоці?

Коли люди відчувають потік, вони перебувають у стані сильної концентрації. Їхні думки зосереджені на здобутому досвіді, а не на собі, каже вчений.

Коли люди перебувають у потоці, вони відчувають контроль за ситуацією. Перебуваючи в потоці, ви отримуєте автотелічний досвід. Ви робите щось заради винагороди або задоволення від справи, але це почуття приходить зсередини і не схильне до зовнішніх факторів, що мотивують. У вас є мета, якої ви хочете досягти, щоб стати краще, а не тому, що так треба або вам так сказали.

Фото: Тапосирис Магна

Що спричиняє потік?

Потік виникає тоді, коли рівень поставленого завдання, і рівень навичок досить високі. Ви не відчуєте потік, коли митимете посуд, бо це вміють робити всі, каже Хаскі. Поки рівень поставленої мети є високим і ваші навички також зростають при досягненні мети, ви можете відчути потік.

Чому відчувати потік — це добре?

Потік справді може дати щастя, адже цей досвід допомагає досягати поставлених довгострокових цілей.

"Ви зосереджені, ви контролюєте ситуацію, у вас є прагнення досягти мети, і це прямий шлях до благополуччя", — каже Хаскі.

Нові дослідження показують, що стан потоку допомагає легше переносити неприємні ситуації та простіше реагувати на життєві негаразди. Частково це пов'язано з тим, що потік може допомогти переорієнтувати думки з чогось стресового на щось приємне. Дослідження показали, що перебування в потоці може допомогти запобігти депресії і навіть вигоранню. Потік допомагає відволіктися від неспокійних думок і зосередитись тільки на хорошому.

Фото: Pinterest

Що робить мозок під час потоку?

Нові дослідження показують, що потік пов'язаний із певною конфігурацією мережі мозку. Цей досвід пов'язаний з активністю структур мозку, які беруть участь у відчутті винагороди та досягненні наших цілей. Це може бути однією з причин, чому потік здається таким приємним і чому люди такі зосереджені на завданнях, які змушують їх відчувати потік, каже Хаскі.

Також потік знижує активність структур мозку, які беруть участь у зосередженні думок на собі. Це пояснює чому відчуття потоку відволікає людей від неспокійних думок і допомагає їм адаптуватися до важких завдань.

Зв'язок між потоком та благополуччям

Вчені вважають, що зв'язок між потоком та благополуччям має певний стосунок до трьох речей:

придушення активації мозку у структурах, пов'язаних з думками про себе

придушення активації у структурах, пов'язаних з негативними думками

посилення активації в областях обробки очікуваної винагороди за виконання важкого завдання

"Я сподіваюся, ви зможете відчути потік і виявите, що цей стан допомагає вам досягти необхідних цілей і захистить від депресії", — говорить Хаскі.