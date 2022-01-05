Хранят секрет уже 200 лет. Ученые стоят на пороге разгадки тайны детских мумий на Сицилии (фото)

Исследователи хотят узнать больше о жизни и смерти 163 детей, которые похоронены в гробнице ордена монахов-капуцинов в Палермо, на севере Сицилии. Для этого они используют рентген.

Останки 41 ребенка из 163 детей, которые похоронены в катакомбах ордена капуцинов в Палермо ученые Стаффордширского университета будут изучать с помощью рентгена. Они хотят узнать кто были эти дети и от чего они умерли. Некоторые из детских тел мумифицированы, а от некоторых остались только скелеты. Вот уже 200 лет они хранят свои секреты, сообщает The Guardian.

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В знаменитой подземной гробнице в городе Палермо, на севере острова Сицилия находится 1284 тела. Из них там лежат 163 ребенка. Некоторые из тел подверглись мумификации, а некоторые тела разложились до костей. Это самая большая коллекция мумий в Европе.

[ + – ] Катакомбы капуцинов в Палермо Фото: Facebook

Ученые под руководством Кирсти Сквайрс из Стаффордширского университета в январе этого года начинают исследовать эти тела в попытке рассказать истории 41 ребенка, которые были захоронены здесь в период с 1787 по 1880 годы. Ученые не знают ни личности детей, ни причины их смерти, ни истории их болезней, так как описательные ярлыки, прикрепленные к телам давно стерлись.

[ + – ] Катакомбы капуцинов в Палермо Фото: Facebook

"С помощью рентгеновского аппарата мы хотим сделать сотни снимков тел с разных ракурсов. Мы надеемся, что тайна жизни и смерти этих детей будет открыта. Есть архивные записи с именами и датами смерти, мы сопоставим полученные данные с этими записями и надеюсь узнаем, кем были эти дети и от чего они умерли", — говорит Сквайрс.

Эти катакомбы когда-то предназначались исключительно для умерших монахов ордена капуцинов. Со временем они стали популярной, хоть и мрачной достопримечательностью Палермо.

[ + – ] Катакомбы капуцинов в Палермо Фото: Facebook

Монахи впервые обосновались в церкви Санта-Мария-делла-Паче в 1534 году. Они создали специальную могилу для своих умерших, но, когда она заполнилась, новых покойников поместили в отдельный склеп, пока не будет выкопана новая братская могила.

Когда дело дошло до перемещения тел из переполненного хранилища, монахи обнаружили, что 45 эксгумированных умерших монахов были мумифицированы естественным образом, и их лица были узнаваемы, что было воспринято как деяние Бога.

[ + – ] Катакомбы капуцинов в Палермо Фото: Facebook

Вместо того, чтобы захоронить останки, тела выставили как реликвии, в нишах вдоль стен первого коридора новой могилы. В 1787 году жителям региона, включая детей, разрешили размещение в катакомбах после их смерти.

До сегодняшнего дня ученые уделяли особое внимание только мумиям взрослых.

"Многие мумии являются результатом естественного обезвоживания. Остальные подвергались химической обработке. Последние, как правило, лучше сохраняются", — говорит Дарио Пиомбино-Маскали, который работает вместе с британскими учеными.

[ + – ] Катакомбы капуцинов в Палермо Фото: Facebook

По его словам, некоторые мумии детей действительно хорошо сохранились. Есть тела, которые даже похожи на спящих детей.

"Некоторым даже сделали фальшивые глаза, и они похожи на маленькие куклы", — говорит Пиомбино-Маскали.

Последними покойниками, которых поместили в катакомбы, были умершие в начале 20 века.