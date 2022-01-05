Зберігають секрет уже 200 років. Учені стоять на порозі розгадки таємниці дитячих мумій на Сицилії (фото)
Дослідники хочуть дізнатися більше про життя та смерть 163 дітей, які поховані у гробниці ордена ченців-капуцинів у Палермо, на півночі Сицилії. Для цього використовують рентген.
Рештки 41 дитини зі 163 дітей, які поховані в катакомбах ордена капуцинів у Палермо, учені Стаффордширського університету вивчатимуть за допомогою рентгена. Вони хочуть дізнатися, хто були ці діти і від чого вони померли. Деякі з дитячих тіл муміфіковані, а від деяких залишилися лише скелети. Ось уже 200 років вони бережуть свої секрети, повідомляє The Guardian.
У знаменитій підземній гробниці в місті Палермо, що на півночі острова Сицилія знаходиться 1 284 тіла. З них там лежать 163 дитини. Деякі з тіл зазнали муміфікації, а деякі тіла розклалися до кісток. Це найбільша колекція мумій у Європі.
Учені під керівництвом Кірсті Сквайрс зі Стаффордширського університету в січні цього року починають досліджувати ці тіла в спробі розповісти історії 41 дитини, які були поховані тут у період із 1787 по 1880 роки. Учені не знають ні особистості дітей, ні причини їхньої смерті, ні історії їхніх хвороб, оскільки описові ярлики, прикріплені до тіл давно стерлися.
"За допомогою рентгенівського апарату ми хочемо зробити сотні знімків тіл із різних ракурсів. Ми сподіваємося, що таємниця життя та смерті цих дітей буде відкрита. Є архівні записи з іменами та датами смерті, ми зіставимо отримані дані з цими записами та сподіваюся дізнаємось, ким були ці діти і від чого вони померли", — каже Сквайрс.
Ці катакомби колись призначалися виключно для померлих ченців ордена капуцинів. Згодом вони стали популярною, хоч і похмурою пам'яткою Палермо.
Ченці вперше влаштувалися у церкві Санта-Марія-делла-Паче в 1534 році. Вони створили спеціальну могилу для своїх померлих, але коли вона заповнилася, нових покійників помістили в окремий склеп, доки не буде викопана нова братська могила.
Коли справа дійшла до переміщення тіл із переповненого сховища, ченці з'ясували, що 45 ексгумованих померлих ченців були природно муміфіковані, і їхні обличчя були впізнавані, що було сприйнято як діяння Бога.
Замість того, щоб поховати рештки, тіла виставили як реліквії, у нішах уздовж стін першого коридору нової могили. У 1787 році жителям регіону, враховуючи дітей, дозволили розміщення в катакомбах після їх смерті.
До сьогодні вчені приділяли особливу увагу лише муміям дорослих.
"Багато мумії є результатом природного зневоднення. Інші піддавалися хімічній обробці. Останні, як правило, краще зберігаються", — говорить Даріо Піомбіно-Маскалі, який працює разом із британськими вченими.
За його словами, деякі мумії дітей справді добре збереглися. Є тіла, які навіть схожі на дітей, котрі сплять.
"Декому навіть зробили фальшиві очі, і вони схожі на маленькі ляльки", — каже Піомбіно-Маскалі.
Останніми покійниками, яких помістили до катакомб, були померлі на початку 20 століття.