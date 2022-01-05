Зберігають секрет уже 200 років. Учені стоять на порозі розгадки таємниці дитячих мумій на Сицилії (фото)

Дослідники хочуть дізнатися більше про життя та смерть 163 дітей, які поховані у гробниці ордена ченців-капуцинів у Палермо, на півночі Сицилії. Для цього використовують рентген.

Рештки 41 дитини зі 163 дітей, які поховані в катакомбах ордена капуцинів у Палермо, учені Стаффордширського університету вивчатимуть за допомогою рентгена. Вони хочуть дізнатися, хто були ці діти і від чого вони померли. Деякі з дитячих тіл муміфіковані, а від деяких залишилися лише скелети. Ось уже 200 років вони бережуть свої секрети, повідомляє The Guardian.

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У знаменитій підземній гробниці в місті Палермо, що на півночі острова Сицилія знаходиться 1 284 тіла. З них там лежать 163 дитини. Деякі з тіл зазнали муміфікації, а деякі тіла розклалися до кісток. Це найбільша колекція мумій у Європі.

[ + – ] Катакомби капуцинів у Палермо Фото: Facebook

Учені під керівництвом Кірсті Сквайрс зі Стаффордширського університету в січні цього року починають досліджувати ці тіла в спробі розповісти історії 41 дитини, які були поховані тут у період із 1787 по 1880 роки. Учені не знають ні особистості дітей, ні причини їхньої смерті, ні історії їхніх хвороб, оскільки описові ярлики, прикріплені до тіл давно стерлися.

[ + – ] Катакомби капуцинів у Палермо Фото: Facebook

"За допомогою рентгенівського апарату ми хочемо зробити сотні знімків тіл із різних ракурсів. Ми сподіваємося, що таємниця життя та смерті цих дітей буде відкрита. Є архівні записи з іменами та датами смерті, ми зіставимо отримані дані з цими записами та сподіваюся дізнаємось, ким були ці діти і від чого вони померли", — каже Сквайрс.

Ці катакомби колись призначалися виключно для померлих ченців ордена капуцинів. Згодом вони стали популярною, хоч і похмурою пам'яткою Палермо.

[ + – ] Катакомби капуцинів у Палермо Фото: Facebook

Ченці вперше влаштувалися у церкві Санта-Марія-делла-Паче в 1534 році. Вони створили спеціальну могилу для своїх померлих, але коли вона заповнилася, нових покійників помістили в окремий склеп, доки не буде викопана нова братська могила.

Коли справа дійшла до переміщення тіл із переповненого сховища, ченці з'ясували, що 45 ексгумованих померлих ченців були природно муміфіковані, і їхні обличчя були впізнавані, що було сприйнято як діяння Бога.

[ + – ] Катакомби капуцинів у Палермо Фото: Facebook

Замість того, щоб поховати рештки, тіла виставили як реліквії, у нішах уздовж стін першого коридору нової могили. У 1787 році жителям регіону, враховуючи дітей, дозволили розміщення в катакомбах після їх смерті.

До сьогодні вчені приділяли особливу увагу лише муміям дорослих.

"Багато мумії є результатом природного зневоднення. Інші піддавалися хімічній обробці. Останні, як правило, краще зберігаються", — говорить Даріо Піомбіно-Маскалі, який працює разом із британськими вченими.

[ + – ] Катакомби капуцинів у Палермо Фото: Facebook

За його словами, деякі мумії дітей справді добре збереглися. Є тіла, які навіть схожі на дітей, котрі сплять.

"Декому навіть зробили фальшиві очі, і вони схожі на маленькі ляльки", — каже Піомбіно-Маскалі.

Останніми покійниками, яких помістили до катакомб, були померлі на початку 20 століття.