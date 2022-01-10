Совсем как у Сатурна. Ученые считают, что у Солнца были гигантские кольца из пыли и газа

Именно эти пылевые кольца помешали нашей планете превратиться в "Супер-Землю".

Исследователи считают, что задолго до того, как в Солнечной системе появились первые планеты, у молодого Солнца имелись гигантские кольца, как у Сатурна. Возможно, именно эти кольца не позволили нашей планете вырасти до размеров "Супер-Земли". Об этом сообщает Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Астрономы из Университета Райса в Хьюстоне говорят, что подобные кольца были найдены у целого ряда молодых звезд, похожих на Солнце.

Полосы из пыли и газа могли вращаться вокруг Солнца, сыграв важную роль в формировании Земли. Они сдержали рост планеты не позволяя ей вырасти слишком большой. Отмечается, что "Супер-Земли" довольно распространенный тип планет, которые обнаруживались в 30% случаев при изучении других звездных систем.

"В Солнечной системе произошло нечто, что помешало Земле стать гораздо более крупной планетой земного типа", – говорит автор исследования Андре Изидоро.

Ученый со своей командой использовал суперкомпьютер, чтобы смоделировать формирования Солнечной системы сотни раз. Исследователи пытались лучше понять этот процесс. Модель с кольцами вокруг Солнца точно воспроизвела некоторые имеющиеся особенности Солнечной системы.

Также команда из астрофизиков, астрономов и планетологов опиралась на самые последние данные о молодых звездных системах.

Получившаяся модель предполагает, что в ранней Солнечной системе было три полосы высокого давления, такие же были обнаружены вокруг далеких звезд. Подобные скачки давления и кольца вокруг Солнца могут объяснить, почему в Солнечной системе нет "Супер-Земель".

"Если в других звездных системах "Супер-Земли" – обычное явление, то почему в нашей системе нет ни одной такой? Мы предполагаем, что скачки давления создавали резервуары материала во внутренней и внешней солнечной системе, регулируя количество материала, доступного для формирования планет", – отмечает Изидоро.

[ + – ] Три кольца у молодого Солнца Фото: Rice University

Таким образом образовалось первое кольцо Солнца, в котором сформировались Меркурий, Венера, Земля и Марс. Второе кольцо образовалось на снеговой линии (там где летучие соединения переходили в твердое состояние). А третье кольцо Солнца появилось на линии монооксида углерода, из которого сформировалось большинство комет. Монооксид углерода встречаются лишь в самых холодных частях космоса, где температура опускается ниже -250 градусов Цельсия.