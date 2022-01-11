Ученые рассказали, что произойдет если вся вода из атмосферы упадет на Землю

На каждый квадратный метр планеты приходится около 25 кг воды, большая часть которой находится в виде пара.

На Земле около 71% поверхности покрыто водой, а 96,5% ее запасов находятся в океанах. Но вода находится не только на поверхности, она поднимается в атмосферу, пишет Live Science.

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Согласно данным Геологической службы США, объем всей воды на планете составляет 1,4 млрд кубических километров. Для сравнения, этого достаточно, чтобы заполнить 1,66 млн бассейнов олимпийского размера.

Но из-за гидрологического цикла вода на планете никогда не остается на одном месте. Вода испаряется, превращаясь в пар, конденсируется в облака, а позже выпадает обратно на поверхность. После этого цикл начинается заново.

Исследования говорят о том, что вода остается в атмосфере на протяжении 10 дней.

"На каждый квадратный метр поверхности приходится около 25 кг воды, большая часть которой находится в виде пара", – говорит профессор кафедры атмосферных и океанических наук Университета Макгилла Фредерик Фабри.

По его словам, если вся вода из атмосферы в одночасье упадет на поверхность, уровень океана вырастет примерно на 3,8 см. Несмотря на то, что такой сценарий маловероятен, такое резкое повышение уровня моря будет иметь ужасающие последствия. Согласно подсчетам климатологов из Climate Change Post, на планете от наводнений пострадают 28 млн человек.

Также отмечается, что если бы вода из атмосферы начала падать вниз, то этот процесс был бы неравномерным. Известно, что некоторые районы на Земле более влажные, и там наводнения нанесли бы самый большой ущерб.

Стоит также учитывать, что количество воды в атмосфере меняется со временем года и в зависимости от регионов. В целом, тропические районы содержат больше всего водяного пара. В это же время арктические регионы или высокогорные районы намного суше.

"Это происходит из-за того, что теплый воздух намного лучше переносит воду", – отмечает Фабри.

Среди других факторов выделяют геологию и топографию, например наклон местности будет влиять на то, как быстро воздух будет подниматься в атмосферу, где начнет охлаждаться.

Напомним, астрономы недавно наблюдали, как далекая планета потеряла свою атмосферу из-за столкновения на скорости 36 000 км/ч. Часть атмосферы была выброшена ударной волной, а остальное улетучивалось постепенно.