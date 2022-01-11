Учені розповіли, що станеться, якщо вся вода з атмосфери впаде на землю

На кожен квадратний метр планети припадає близько 25 кг води, більша частина якої у вигляді пари.

На Землі близько 71% поверхні вкрито водою, а 96,5% її запасів перебувають в океанах. Але вода перебуває не лише на поверхні, вона піднімається в атмосферу, пише Live Science.

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За даними Геологічної служби США, об'єм усієї води на планеті становить 1,4 млрд кубічних кілометрів. Для порівняння, цього достатньо, щоб заповнити 1,66 млн басейнів олімпійського розміру.

Але через гідрологічний цикл вода на планеті ніколи не залишається на одному місці. Вода випаровується, перетворюючись на пару, конденсується на хмари, а потім випадає назад на поверхню. Після цього цикл починається наново.

Дослідження свідчать, що вода залишається в атмосфері протягом 10 днів.

"На кожен квадратний метр поверхні припадає близько 25 кг води, більша частина якої перебуває у вигляді пари", – каже професор кафедри атмосферних і океанічних наук Університету Макгілла Фредерік Фабрі.

За його словами, якщо вся вода з атмосфери відразу впаде на поверхню, рівень океану зросте приблизно на 3,8 см. Незважаючи на те, що такий сценарій малоймовірний, таке різке підвищення рівня моря матиме жахливі наслідки. Згідно з підрахунками кліматологів із Climate Change Post, на планеті від повеней постраждають 28 млн людей.

Також зазначається, що якби вода з атмосфери почала падати вниз, цей процес був би нерівномірним. Відомо, що деякі райони на Землі більш вологі, і там повені завдали б найбільшої шкоди.

Варто також враховувати, що кількість води в атмосфері змінюється з часом року і в залежності від регіонів. Загалом, тропічні райони містять найбільше водяної пари. У цей же час арктичні регіони або високогірні райони є набагато сухішими.

"Це відбувається через те, що тепле повітря набагато краще переносить воду", — зазначає Фабрі.

Серед інших факторів виділяють геологію та топографію, наприклад нахил місцевості впливатиме на те, як швидко повітря підніматиметься в атмосферу, де почне охолоджуватися.

Нагадаємо, астрономи нещодавно спостерігали, як далека планета втратила свою атмосферу через зіткнення на швидкості 36 000 км/год. Частина атмосфери була викинута ударною хвилею, а решта випаровувалася поступово.