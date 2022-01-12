В Индии обезьяны похитили и утопили двухмесячного младенца в колодце (видео)

Эксперты считают, что обезьяны с помощью "показной жестокости" самоутверждаются в стае и демонстрируют свое превосходство.

В индийском Багпате (штат Уттар-Прадеш), группа обезьян утопила двухмесячного младенца, бросив его в колодец с водой. Ребенок спал в комнате рядом с бабушкой, животные зашли через открытую дверь и утащили его. Об этом сообщает Newsweek.

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Спустя несколько часов ребенка нашли мертвым в резервуаре с водой. Пресс-служба полиции Чандинагара предупредила сотрудников местного лесного хозяйства о том, что необходимо принять "необходимые меры", обезьян описали как "угрозу".

[ + – ] Сюжет о происшествии на индийском ТВ.

Джессика Мэйхью, руководитель программы изучения поведения приматов в Вашингтонском университете объяснила, что хотя подобные инциденты случаются не впервые, все же такое поведение животных выглядит "необычным".

Она отметила, что в этой душераздирающей истории важен контекст. "У меня множество вопросов, начиная с того, какой это вид обезьян и какова история взаимоотношений этой семьи с обезьянами, — пояснила эксперт. — Взаимодействия человека и дикой природой могут приводить к нежелательным конфликтам. Такое сосуществование сопряжено с известной опасностью".

[ + – ] Обезьяны в Индии

Обезьяны нападают на людей сознательно?

Эрин Фогель, приматолог и профессор Ратгерского университета, объяснила, что подобные инциденты случаются чаще всего, когда обезьяны привыкают к присутствию человека.

"По своей природе обезьяны очень любопытны, а некоторые виды, например макаки, ​​могут вести себя агрессивно, если их приручить", — сказала профессор, добавив, что вряд ли обезьяны хотели намеренно утопить ребенка, они свободно вошли в дом — это явное свидетельство того, что к соседству с людьми они привыкли.

В Уганде шимпанзе и бабуины нападали на маленьких детей, оставленных без присмотра. В Индии так вели себя макаки. Приматы часто проявляют любопытство и демонстрируют показательное доминирование в стае. Возможно, недавний случай в Индии — проявление именно такого поведения. Обезьяны могут быть хищниками. Но здесь была несколько другая мотивация, потому что они не съели младенца.

Ранее Фокус сообщал о случае, когда обезьяны в Индии сбросили с крыш домов 250 собак. Местные жители сочли это местью за то, что собаки растерзали одного из детенышей приматов. В дальнейшем местные правоохранительные органы принялись массово отлавливать обезьян, сажать в клетки и вывозить в другие места их обитания.