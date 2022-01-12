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В Індії мавпи викрали та втопили двомісячне немовля у колодязі (відео)

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Мавпи в Індії, макакі
Фото: Вiкiпедiя | Мавпи в Індії

Експерти вважають, що мавпи за допомогою "показної жорстокості" самостверджуються у зграї та демонструють свою перевагу.

В індійському Багпаті (штат Уттар-Прадеш) група мавп утопила двомісячне немовля, кинувши його в колодязь з водою. Дитина спала в кімнаті поряд із бабусею, тварини зайшли через відчинені двері та потягли її. Про це повідомляє Newsweek.

Через кілька годин дитину знайшли мертвою в резервуарі з водою. Пресслужба поліції Гандінагара попередила співробітників місцевого лісового господарства про те, що необхідно вжити "необхідних заходів", мавп описали як "загрозу".

Сюжет про подію на індійському ТБ.

Джессіка Мейхью, керівниця програми вивчення поведінки приматів у Вашингтонському університеті пояснила, що хоча подібні інциденти трапляються не вперше, все ж таки така поведінка тварин виглядає "незвичною".

Вона зазначила, що в цій несамовитій історії важливий контекст. "У мене безліч питань, починаючи з того, який це вид мавп і якою є історія взаємовідносин цієї сім'ї з мавпами, — пояснила експерт. — Взаємодії людини і дикої природи можуть призводити до небажаних конфліктів. Таке співіснування пов'язане з відомою небезпекою".

мавпи, Індія
Мавпи в Індії

Мавпи нападають на людей свідомо?

Ерін Фогель, приматологиня і професорка Ратгерського університету, пояснила, що подібні інциденти трапляються найчастіше, коли мавпи звикають до присутності людини.

"За своєю природою мавпи дуже цікаві, а деякі види, наприклад макаки, ​​можуть поводитися агресивно, якщо їх приручити", — сказала професорка, додавши, що навряд чи мавпи хотіли навмисне втопити дитину, вони вільно увійшли до будинку — це очевидне свідчення того, що до сусідства з людьми вони звикли.

В Уганді шимпанзе та бабуїни нападали на маленьких дітей, залишених без нагляду. В Індії так поводилися макаки. Примати часто проявляють цікавість і демонструють показове домінування у зграї. Можливо, нещодавній випадок в Індії — прояв саме такої поведінки. Мавпи можуть бути хижаками. Але тут була дещо інша мотивація, бо вони не з'їли немовля.

Раніше Фокус повідомляв про випадок, коли мавпи в Індії скинули з дахів будинків 250 собак. Місцеві жителі вважали це помстою за те, що собаки роздерли одного з дитинчат приматів. Надалі місцеві правоохоронні органи почали масово відловлювати мавп, саджати в клітки і вивозити в інші місця їх проживання.