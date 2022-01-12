В Індії мавпи викрали та втопили двомісячне немовля у колодязі (відео)

Експерти вважають, що мавпи за допомогою "показної жорстокості" самостверджуються у зграї та демонструють свою перевагу.

В індійському Багпаті (штат Уттар-Прадеш) група мавп утопила двомісячне немовля, кинувши його в колодязь з водою. Дитина спала в кімнаті поряд із бабусею, тварини зайшли через відчинені двері та потягли її. Про це повідомляє Newsweek.

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Через кілька годин дитину знайшли мертвою в резервуарі з водою. Пресслужба поліції Гандінагара попередила співробітників місцевого лісового господарства про те, що необхідно вжити "необхідних заходів", мавп описали як "загрозу".

[ + – ] Сюжет про подію на індійському ТБ.

Джессіка Мейхью, керівниця програми вивчення поведінки приматів у Вашингтонському університеті пояснила, що хоча подібні інциденти трапляються не вперше, все ж таки така поведінка тварин виглядає "незвичною".

Вона зазначила, що в цій несамовитій історії важливий контекст. "У мене безліч питань, починаючи з того, який це вид мавп і якою є історія взаємовідносин цієї сім'ї з мавпами, — пояснила експерт. — Взаємодії людини і дикої природи можуть призводити до небажаних конфліктів. Таке співіснування пов'язане з відомою небезпекою".

[ + – ] Мавпи в Індії

Мавпи нападають на людей свідомо?

Ерін Фогель, приматологиня і професорка Ратгерського університету, пояснила, що подібні інциденти трапляються найчастіше, коли мавпи звикають до присутності людини.

"За своєю природою мавпи дуже цікаві, а деякі види, наприклад макаки, ​​можуть поводитися агресивно, якщо їх приручити", — сказала професорка, додавши, що навряд чи мавпи хотіли навмисне втопити дитину, вони вільно увійшли до будинку — це очевидне свідчення того, що до сусідства з людьми вони звикли.

В Уганді шимпанзе та бабуїни нападали на маленьких дітей, залишених без нагляду. В Індії так поводилися макаки. Примати часто проявляють цікавість і демонструють показове домінування у зграї. Можливо, нещодавній випадок в Індії — прояв саме такої поведінки. Мавпи можуть бути хижаками. Але тут була дещо інша мотивація, бо вони не з'їли немовля.

Раніше Фокус повідомляв про випадок, коли мавпи в Індії скинули з дахів будинків 250 собак. Місцеві жителі вважали це помстою за те, що собаки роздерли одного з дитинчат приматів. Надалі місцеві правоохоронні органи почали масово відловлювати мавп, саджати в клітки і вивозити в інші місця їх проживання.