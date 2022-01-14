Астрофизики создают 3D карту Вселенной: на нее нанесены уже 7,5 млн галактик (фото)

С помощью невероятно точной карты исследователи хотят узнать каким будет конец нашей Вселенной.

Астрофизики продолжают работу над самой подробной трехмерной картой Вселенной, на которую уже нанесли 7,5 млн галактик из 35 млн запланированных. Об этом сообщает Daily Mail.

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Карта составляется с помощью Спектроскопического прибора темной энергии (DESI), который состоит из 500 мини-телескопов. Массив телескопов делает снимки новой галактики каждые 20 минут. На данный момент DESI завершил первые 7 месяцев исследований из предстоящих 5 лет.

Данные DESI используются командой ученых под руководством Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли (США) для "феноменально подробной трехмерной карты", которая поможет понять темную энергию.

[ + – ] На этой карте Вселенной видны всего 400 тыс. галактик Фото: DESI

Пока проект каталогизировал более 7,5 млн галактик и продолжает добавлять около миллиона галактик в месяц. Основной целью проекта является темная энергия, которая составляет около 68% всей Вселенной. Именно она ответственна за ускорение расширения Вселенной.

Подробная карта поможет астрофизикам разобраться в том, как зародилась Вселенная, куда она движется и какой конец ее ждет.

"На карте галактик мы видим огромные скопления, нити и пустоты. И это самые большие сооружения во Вселенной. В них вы найдете отпечаток очень ранней Вселенной и историю ее расширения", – говорит участник проекта из Калифорнийского университета Жюльен Гай.

Также ученые собираются выяснить, действительно ли скорость расширения Вселенной растет, как предполагает теория Большого взрыва. С помощью данных DESI исследователи собираются вернуться на 11 млрд лет назад, чтобы найти подсказки об эволюции галактик, а также квазаров – самых ярких объектов в космосе.

"Мне нравится думать о квазарах, как о фонарях, которые освещают прошлое Вселенной", – отмечает еще одна участница проекта Виктория Фосетт.

Ожидается, что к концу 2026 года в каталоге будет более 35 млн галактик, что позволит сделать прорыв в космологических и астрофизических исследованиях.