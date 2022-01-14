Астрофізики створюють 3D карту Всесвіту: на неї нанесено вже 7,5 млн галактик (фото)

За допомогою неймовірно точної карти дослідники хочуть дізнатися, яким буде кінець нашого Всесвіту.

Астрофізики продовжують роботу над докладною тривимірною картою Всесвіту, на яку вже нанесли 7,5 млн галактик із 35 млн запланованих. Про це повідомляє Daily Mail.

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Карта складається за допомогою Спектроскопічного приладу темної енергії (DESI), що складається із 500 мінітелескопів. Масив телескопів робить знімки нової галактики кожні 20 хвилин. Наразі DESI завершив перші 7 місяців досліджень із наступних 5 років.

Дані DESI використовуються командою вчених під керівництвом Національної лабораторії імені Лоуренса в Берклі (США) для "феноменально докладної тривимірної карти", яка допоможе зрозуміти темну енергію.

[ + – ] На цій карті Всесвіту видно лише 400 тис. галактик Фото: галактики

Поки що проєкт каталогізував понад 7,5 млн галактик і продовжує додавати приблизно мільйон галактик на місяць. Основною метою проєкту є темна енергія, яка становить майже 68% усього Всесвіту. Саме вона відповідальна за прискорення розширення Всесвіту.

Детальна карта допоможе астрофізикам розібратися в тому, як зародився Всесвіт, куди він рухається і який кінець його чекає.

"На карті галактик ми бачимо величезні скупчення, нитки та порожнечі. І це найбільші споруди у Всесвіті. У них ви знайдете відбиток дуже раннього Всесвіту та історію його розширення", — каже учасник проєкту з Каліфорнійського університету Жюльєн Гай.

Також учені збираються з'ясувати, чи швидкість розширення Всесвіту дійсно зростає, як передбачає теорія Великого вибуху. За допомогою даних DESI дослідники збираються повернутися на 11 млрд років тому, щоб знайти підказки про еволюцію галактик, а також квазарів — найяскравіших об'єктів у космосі.

"Мені подобається думати про квазари як про ліхтарі, які висвітлюють минуле Всесвіту", — зазначає ще одна учасниця проєкту Вікторія Фосетт.

Очікується, що до кінця 2026 року в каталозі буде понад 35 млн галактик, що дозволить здійснити прорив у космологічних та астрофізичних дослідженнях.