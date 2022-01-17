Похожа на воздушный шар. Ученые показали, как дышит Земля в разное время года (видео)

Экологи решили наглядно показать, как растения на планете поглощают углерод, а затем возвращают его часть в атмосферу.

Новая анимация демонстрирует, как Земля "вдыхает" и "выдыхает" углерод в разное время года. Об этом сообщает Daily Mail.

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На коротком ролике показывается, как разные части Земли "сжимаются", когда растения на планете впитывают углерод из атмосферы, а потом "раздуваются" – выбрасывая углерод обратно в воздух.

Автором захватывающей анимации является профессор, эколог из Института биогеохимии им. Макса Планка в Йене Маркус Рейхштейн. Ученые решил наглядно показать углеродный цикл – процесс, в ходе которого углерод постоянно перемещается между атмосферой и поверхностью планеты.

По словам Рейхштейна, его анимация была основана на спутниковых наблюдениях, а также на данных сотен станций по мониторингу выбросов углерода во всем мире.

"Визуализация – это просто забавный проект. Углеродный цикл на Земле и то, как он меняется от месяца к месяцу говорит о многом. По сути, он показывает, насколько важно защищать имеющиеся поглотители углерода", – говорит Райхштейн.

Весной и летом на анимации видно, как континенты "сжимаются", потому что растения всасывают углерод из атмосферы во время своего роста. Но зимой континенты начинают задуваться по мере того, как растения умирают и выбрасывают углерод обратно в атмосферу.

На анимации также видно, что наибольшее поглощение углерода растениями происходит в умеренных широтах – части планеты располагающиеся между субтропиками и полярными кругами. Этот процесс очень слабый вокруг экватора, потому как из-за более сухих условий там меньше растительности.

Растения используют фотосинтез, чтобы улавливать углекислый газ, а потом часть из этого возвращать в атмосферу. Также растения выделяют кислород посредством фотосинтеза.

Профессор отмечает, что в анимацию не был включен океан, у которого нет четких сезонных закономерностей, хотя океан также участвует в углеродном цикле. На самом деле океаны впитывают намного больше углерода, чем атмосфера и наземная биосфера.

Согласно данным World Ocean Review, в океане запечатано в 16 раз больше углерода, чем в земной биосфере. По словам Рейхштейна, несомненно изменение климата влияет на модель роста растений по всему миру, а значит и на сам углеродный цикл планеты.