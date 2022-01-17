Схожа на повітряну кулю. Учені показали, як дихає Земля в різні пори року (відео)

Екологи вирішили показати, як рослини на планеті поглинають вуглець, а потім повертають його частину в атмосферу.

Нова анімація демонструє, як Земля "вдихає" і "видихає" вуглець у різну пору року. Про це повідомляє Daily Mail.

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На короткому ролику показується, як різні частини Землі "стискаються", коли рослини на планеті вбирають вуглець з атмосфери, а потім "роздмухуються" — викидаючи вуглець назад у повітря.

Автором захопливої анімації є професор, еколог з Інституту біогеохімії ім. Макса Планка в Єні Маркус Рейхштейн. Учені вирішили наочно показати вуглецевий цикл – процес, під час якого вуглець постійно переміщається між атмосферою та поверхнею планети.

За словами Рейхштейна, його анімація була заснована на супутникових спостереженнях, а також даних сотень станцій з моніторингу викидів вуглецю в усьому світі.

"Візуалізація — це просто кумедний проєкт. Вуглецевий цикл на Землі і те, як він змінюється від місяця до місяця, говорить багато про що. По суті, він показує, наскільки важливо захищати наявних поглиначів вуглецю", — говорить Рейхштейн.

Навесні та влітку на анімації видно, як континенти "стискаються", тому що рослини всмоктують вуглець з атмосфери під час свого зростання. Але взимку континенти починають задуватись у міру того, як рослини вмирають і викидають вуглець назад в атмосферу.

На анімації також видно, що найбільше поглинання вуглецю рослинами відбувається в помірних широтах – частинах планети, що розташовані між субтропіками та полярними колами. Цей процес дуже слабкий навколо екватора, тому що через сухі умови там менше рослинності.

Рослини використовують фотосинтез, щоб уловлювати вуглекислий газ, а потім частину з цього повертати в атмосферу. Також рослини виділяють кисень у вигляді фотосинтезу.

Професор зазначає, що в анімацію не був включений океан, який не має чітких сезонних закономірностей, хоча океан також бере участь у вуглецевому циклі. Насправді океани вбирають набагато більше вуглецю, ніж атмосфера та наземна біосфера.

За даними World Ocean Review, в океані запечатано у 16 разів більше вуглецю, ніж у земній біосфері. За словами Рейхштейна, зміна клімату впливає на модель росту рослин по всьому світу, а значить, і на сам вуглецевий цикл планети.