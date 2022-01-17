Ученые рассказали, что произойдет с человеком, если он перестанет потеть

Пот доставляет множество неудобств. Он соленый, липкий и дурно пахнущий, поэтому не странно, что большинство людей хотели бы перестать потеть. Однако, как заявляют ученые, это далеко не лучшая идея.

Находясь в спортзале, дома со сломанным кондиционером или перекусывая острую пищу, человек начинает потеть. Эта липкая, соленая и неприятно пахнущая жидкость приносит много дискомфорта, поэтому не удивительно, что многие люди хотели бы навсегда от нее избавиться, пишет What if.

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Но что случится с телом, если человек перестанет потеть?

Потовые железы участвуют в регуляции температуры тела, их в организме человека насчитывается где-то от 2 до 4 миллионов. Когда пот выделяется через поры и испаряется в воздух, тело начинает охлаждаться и общая температура организма приближается к нормальной.

[ + – ] Благодаря поту организм охлаждается

Поначалу никакого запаха не выделяется. Он начинает появляться только тогда, когда бактерии расщепляют кислоты. Но если человек потеряет способность потеть, процесс охлаждения затруднится.

Можно ли избавиться от пота? Как насчет того, чтобы побаловать себя ботоксом? Несмотря на то, что ботокс может быть средством для лечения избыточного потоотделения, это может оказаться огромной ошибкой. Такая процедура способна привести к повреждению нервов, что повлечет за собой блокировку потовых желез.

Из-за блокировки потовых желез человек перестанет потеть, вообще. Это явление известное под названием ангидроз. Без возможности избавиться от избыточного тепла даже самые легкие действия, такие как стояние, ходьба или ужин, будут повышать температуру тела.

[ + – ] Несмотря на то, что ботокс может быть средством для лечения избыточного потоотделения, это может оказаться огромной ошибкой

Если вы живете в жарком месте или любите заниматься более интенсивными физическими упражнениями, ваша температура будет повышаться еще больше. Затем у вас начнется лихорадка. Кожа станет сухой и горячей. Уши покраснеют. Вы начнете чувствовать себя вялым и раздраженным, а также будете страдать от теплового истощения.

Далее появится слабость и тошнота. Сердцебиение участится. Единственным решением в такой ситуации — найти самое холодное место. Например, залезть в холодную ванную или начать пить воду со льдом. Если же у вас не получится охладиться, вы можете получить тепловой удар. Он происходит, когда температура тела поднимается выше 39 °C.

[ + – ] При потере пота вы начнете чувствовать себя вялым и раздраженным. Также вас будет тошнить и появится сильная слабость

Если температура поднимется выше этой отметки, ваш гематоэнцефалический барьер разрушится. Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — физиологический гистогематический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. Его главная функция — поддержание гомеостаза (саморегуляция) мозга.

В случае разрушения ГЭБ, нежелательные частицы и бактерии будут накапливаться в мозге, что приведет к воспалению. При отсутствии охлаждения, клетки мозга начнут отмирать. Человек потеряет двигательные функции и начнет чувствовать себя сбитым с толку, а вскоре и вовсе может потерять сознание.

[ + – ] Если же у вас не получится охладиться, вы может получить тепловой удар

Также есть большая вероятность, что вы получите необратимое повреждение мозга или, что еще хуже, умрете. Не особо радужный и привлекательный исход, не так ли? Однако есть и хорошие новости. Отсутствие пота приведет к идеальному состоянию вашей кожи. Больше никаких закупоренных пор или прыщей.

Но для того, чтобы не потеть и тем самым получить прекрасную кожу, вам придется избегать любых интенсивных движений, есть пищу, которую можно легко переварить, а также всегда находится недалеко от прохладного душа. Но стоит ли игра свеч?