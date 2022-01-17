Учені розповіли, що станеться з людиною, якщо вона перестане потіти

Піт завдає безлічі незручностей. Він солоний, липкий і погано пахне, тому не дивно, що більшість людей хотіли б перестати потіти. Однак, як заявляють учені, це далеко не найкраща ідея.

Перебуваючи у спортзалі, вдома зі зламаним кондиціонером або перекушуючи гостру їжу, людина починає потіти. Ця липка, солона і з неприємним запахом рідина приносить багато дискомфорту, тому не дивно, що багато людей хотіли б назавжди її позбутися, пише What if.

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Але що станеться з тілом, якщо людина перестане потіти?

Потові залози беруть участь у регуляції температури тіла, в організмі людини їх налічується десь від 2 до 4 мільйонів. Коли піт виділяється через пори і випаровується в повітря, тіло починає охолоджуватись і загальна температура організму наближається до нормальної.

[ + – ] Завдяки поту організм охолоджується

Спочатку ніякого запаху не виділяється. Він починає з'являтися лише тоді, коли бактерії розщеплюють кислоти. Але якщо людина втратить здатність потіти, процес охолодження буде складним.

Чи можна позбутися поту? Як щодо того, щоб побалувати себе ботоксом? Попри те, що ботокс може бути засобом для лікування надлишкового потовиділення, це може бути величезною помилкою. Така процедура здатна призвести до пошкодження нервів, що спричинить блокування потових залоз.

Через блокування потових залоз людина перестане потіти взагалі. Це відоме явище під назвою ангідроз. Без можливості позбавитися надлишкового тепла навіть найлегші дії, такі як стояння, ходьба або вечеря, будуть підвищувати температуру тіла.

[ + – ] Попри те, що ботокс може бути засобом для лікування надлишкового потовиділення, це може бути величезною помилкою

Якщо ви живете у спекотному місці або любите займатися більш інтенсивними фізичними вправами, ваша температура підвищуватиметься ще більше. Потім у вас почнеться гарячка. Шкіра стане сухою та гарячою. Вуха почервоніють. Ви почнете відчувати себе млявим і роздратованим, а також страждатимете від теплового виснаження.

Далі з'явиться слабкість та нудота. Серцебиття почастішає. Єдиним рішенням у такій ситуації – знайти найхолодніше місце. Наприклад, залізти у холодну ванну або почати пити воду з льодом. Якщо ж вам не вдасться охолонути, ви можете отримати тепловий удар. Він відбувається, коли температура тіла піднімається вище за 39 °C.

[ + – ] При втраті поту ви почнете почуватися млявим і роздратованим. Також вас нудитиме і з'явиться сильна слабкість

Якщо температура підніметься вище від цієї позначки, ваш гематоенцефалічний бар'єр зруйнується. Гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ) — фізіологічний гістогематичний бар'єр між кровоносною системою та центральною нервовою системою. Його головна функція – підтримання гомеостазу (саморегуляція) мозку.

У разі руйнування гематоенцефалічних бар'єрів, небажані частинки та бактерії будуть накопичуватися в мозку, що призведе до запалення. За відсутності охолодження клітини мозку почнуть відмирати. Людина втратить рухові функції і почне почуватися спантеличеною, а незабаром і зовсім може втратити свідомість.

[ + – ] Якщо ж вам не вдасться охолонути, ви можете отримати тепловий удар

Також є велика ймовірність, що ви отримаєте незворотне пошкодження мозку або, що ще гірше, помрете. Не особливо позитивний і привабливий результат, чи не так? Проте є й добрі новини. Відсутність поту призведе до ідеального стану вашої шкіри. Більше ніяких забитих пор чи прищів.

Але для того, щоб не потіти і від цього отримати прекрасну шкіру, вам доведеться уникати будь-яких інтенсивних рухів, їсти їжу, яку можна легко переварити, а також завжди перебувати недалеко від прохолодного душу. Але чи вартує гра свічок?