Исследователи рассказали, почему люди плачут, когда режут лук и как этого избежать

Лук — один из важных и вкусных ингредиентов многих блюд, однако, несмотря на свои плюсы, он приносит много дискомфорта, заставляя людей плакать. Но как заявляют исследователи, решение есть.

Исследователи говорят, что лук заставляет людей плакать по одной простой причине: растение таким образом защищает себя от повреждений, пишет Food 52.

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Когда лук разрезают, фермент, называемый аллиназой, высвобождается из разрушенных клеток, превращая аминокислоту аллиин в вещество под названием аллицин. Аллицин чрезвычайно летуч и очень быстро достигает мембран наших глаз, раздражая их. В ответ выделяются слезы, чтобы смыть аллицин, и поэтому мы начинаем плакать.

[ + – ] Лук заставляет нас плакать, потому что таким способом растение защищает себя от повреждений

Как резать лук и не плакать?

Некоторые советы о том, как резать лук и не плакать, звучат не только глупо, но и мало помогают. Например, некоторые советуют во время нарезки лука дышать ртом, а не через нос, жевать жевательную резинку или же набрать в рот воды.

[ + – ] Чтобы защитить глаза, можете надеть плавательные очки или водолазную маску

Однако исследователи все же выделяют несколько способов, которые действительно эффективны: