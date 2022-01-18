Исследователи рассказали, почему люди плачут, когда режут лук и как этого избежать
Лук — один из важных и вкусных ингредиентов многих блюд, однако, несмотря на свои плюсы, он приносит много дискомфорта, заставляя людей плакать. Но как заявляют исследователи, решение есть.
Исследователи говорят, что лук заставляет людей плакать по одной простой причине: растение таким образом защищает себя от повреждений, пишет Food 52.
Когда лук разрезают, фермент, называемый аллиназой, высвобождается из разрушенных клеток, превращая аминокислоту аллиин в вещество под названием аллицин. Аллицин чрезвычайно летуч и очень быстро достигает мембран наших глаз, раздражая их. В ответ выделяются слезы, чтобы смыть аллицин, и поэтому мы начинаем плакать.
Как резать лук и не плакать?
Некоторые советы о том, как резать лук и не плакать, звучат не только глупо, но и мало помогают. Например, некоторые советуют во время нарезки лука дышать ртом, а не через нос, жевать жевательную резинку или же набрать в рот воды.
Однако исследователи все же выделяют несколько способов, которые действительно эффективны:
- Перед тем как резать лук, попробуйте его охладить. Можете положить его в ледяную воду или в морозилку. Также периодически смачивайте холодной водой как сам лук, так и нож.
- Чтобы защитить глаза, можете надеть плавательные очки или водолазную маску. Да, выглядит это будет довольно забавно и не очень удобно, зато вы не будете плакать (разве что со смеху).
- Используйте острый нож без зубчиков. Тупой нож, скорее, ломает, чем режет, нанося вред клеткам лука и тем самым, высвобождая больше раздражающего глаза соединения.
- Помимо острого ножа, следует придерживаться и некоторой техники нарезки. Вместо того, чтобы со всей силы надавливать на самый низ лука, что может его повредить, разрушить клеточные стенки и выпустить соки, начинайте резать ближе к кончику ножа.
- Также вы можете порезать лук в кухонном комбайне. Единственный момент: чаша комбайна должна быть закрыта.