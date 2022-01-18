Дослідники розповіли, чому люди плачуть, коли ріжуть цибулю і як цього уникнути

Цибуля — один із важливих і смачних інгредієнтів багатьох страв, проте, незважаючи на свої плюси, він приносить багато дискомфорту, змушуючи людей плакати. Але, як заявляють дослідники, рішення є.

Дослідники кажуть, що цибуля змушує людей плакати з однієї простої причини: рослина так захищає себе від пошкоджень, пише Food.

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Коли цибулю розрізають, фермент, званий аліназою, вивільняється зі зруйнованих клітин, перетворюючи амінокислоту аліїн на речовину під назвою аліцин. Аліцин надзвичайно леткий і дуже швидко досягає мембран наших очей, подразнюючи їх. У відповідь виділяють сльози, щоб змити аліцин, тому ми починаємо плакати.

[ + – ] Цибуля змушує нас плакати, бо в такий спосіб рослина захищає себе від пошкоджень

Як різати цибулю і не плакати?

Деякі поради про те, як різати цибулю і не плакати, звучать не лише безглуздо, а й мало допомагають. Наприклад, деякі радять під час нарізання цибулі дихати ротом, а не через ніс, жувати жувальну гумку або набрати в рот води.

[ + – ] Щоб захистити очі, можете вдягти плавальні окуляри або водолазну маску

Проте дослідники все ж таки виділяють кілька способів, які дійсно ефективні: