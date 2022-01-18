RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука

Дослідники розповіли, чому люди плачуть, коли ріжуть цибулю і як цього уникнути

Юлія Чайка
282
дівчина, кухня, їжа, сльози, цибуля, ніж, зображення

Цибуля — один із важливих і смачних інгредієнтів багатьох страв, проте, незважаючи на свої плюси, він приносить багато дискомфорту, змушуючи людей плакати. Але, як заявляють дослідники, рішення є.

Дослідники кажуть, що цибуля змушує людей плакати з однієї простої причини: рослина так захищає себе від пошкоджень, пише Food.

Коли цибулю розрізають, фермент, званий аліназою, вивільняється зі зруйнованих клітин, перетворюючи амінокислоту аліїн на речовину під назвою аліцин. Аліцин надзвичайно леткий і дуже швидко досягає мембран наших очей, подразнюючи їх. У відповідь виділяють сльози, щоб змити аліцин, тому ми починаємо плакати.

цибуля, дошка, знімок
Цибуля змушує нас плакати, бо в такий спосіб рослина захищає себе від пошкоджень

Як різати цибулю і не плакати?

Деякі поради про те, як різати цибулю і не плакати, звучать не лише безглуздо, а й мало допомагають. Наприклад, деякі радять під час нарізання цибулі дихати ротом, а не через ніс, жувати жувальну гумку або набрати в рот води.

жінка, окуляри, цибуля, дошка, фото
Щоб захистити очі, можете вдягти плавальні окуляри або водолазну маску

Проте дослідники все ж таки виділяють кілька способів, які дійсно ефективні:

  1. Перед тим як різати цибулю, спробуйте її охолодити. Можете покласти її в крижану воду або морозилку. Також періодично змочуйте холодною водою як саму цибулю, так і ніж.
  2. Щоб захистити очі, можете вдягти окуляри для плавання або водолазну маску. Так, виглядає це буде досить смішно та не дуже зручно, зате ви не плакатимете (хіба що зі сміху).
  3. Використовуйте гострий ніж без зубчиків. Тупий ніж, швидше, ламає, чим ріже, завдаючи шкоди клітинам цибулі й цим, вивільняючи більше з'єднань, які подразнюють очі.
  4. Крім гострого ножа, варто дотримуватись і деякої техніки нарізки. Замість того, щоб щосили натискати на самий низ цибулі, що може її пошкодити, зруйнувати клітинні стінки та випустити соки, починайте різати ближче до кінчика ножа.
  5. Також ви можете порізати цибулю у кухонному комбайні. Єдиний момент: чаша комбайна має бути закрита.