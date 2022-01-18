Дослідники розповіли, чому люди плачуть, коли ріжуть цибулю і як цього уникнути
Цибуля — один із важливих і смачних інгредієнтів багатьох страв, проте, незважаючи на свої плюси, він приносить багато дискомфорту, змушуючи людей плакати. Але, як заявляють дослідники, рішення є.
Дослідники кажуть, що цибуля змушує людей плакати з однієї простої причини: рослина так захищає себе від пошкоджень, пише Food.
Коли цибулю розрізають, фермент, званий аліназою, вивільняється зі зруйнованих клітин, перетворюючи амінокислоту аліїн на речовину під назвою аліцин. Аліцин надзвичайно леткий і дуже швидко досягає мембран наших очей, подразнюючи їх. У відповідь виділяють сльози, щоб змити аліцин, тому ми починаємо плакати.
Як різати цибулю і не плакати?
Деякі поради про те, як різати цибулю і не плакати, звучать не лише безглуздо, а й мало допомагають. Наприклад, деякі радять під час нарізання цибулі дихати ротом, а не через ніс, жувати жувальну гумку або набрати в рот води.
Проте дослідники все ж таки виділяють кілька способів, які дійсно ефективні:
- Перед тим як різати цибулю, спробуйте її охолодити. Можете покласти її в крижану воду або морозилку. Також періодично змочуйте холодною водою як саму цибулю, так і ніж.
- Щоб захистити очі, можете вдягти окуляри для плавання або водолазну маску. Так, виглядає це буде досить смішно та не дуже зручно, зате ви не плакатимете (хіба що зі сміху).
- Використовуйте гострий ніж без зубчиків. Тупий ніж, швидше, ламає, чим ріже, завдаючи шкоди клітинам цибулі й цим, вивільняючи більше з'єднань, які подразнюють очі.
- Крім гострого ножа, варто дотримуватись і деякої техніки нарізки. Замість того, щоб щосили натискати на самий низ цибулі, що може її пошкодити, зруйнувати клітинні стінки та випустити соки, починайте різати ближче до кінчика ножа.
- Також ви можете порізати цибулю у кухонному комбайні. Єдиний момент: чаша комбайна має бути закрита.