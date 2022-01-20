Не развит инстинкт хищника. В Кении бабуин украл добычу у "добрых" гепардов (видео)

На опубликованном видео молодые гепарды безуспешно пытаются справиться с газелью. Взрослый гепард принес потомству пойманную добычу, чтобы научить охотиться.

В заповедной зоне Масаи-Мара, что на юго-западе Кении, молодые гепарды не знали, как расправиться со своей добычей — детенышем газели. Но тут внезапно подбежал крупный бабуин и, перекусив шею животному, унес его с собой. Об этом сообщает The Daily Mail.

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[ + – ] Молодые гепарды и газель. [ + – ] Молодые гепарды и газель. [ + – ] Молодые гепарды и газель.

Очевидно, у молодых диких кошек еще недостаточно развит хищнический инстинкт, чтобы сразу же расправляться с добычей, которую принесла их мать.

Сообщается, что это было сделано в качестве упражнения — так самки гепарда учат свое потомство охотиться. Предполагалось, что полугодовалые гепарды набросятся на газель и разорвут ее на части. Вместе этого они только окружили свою жертву.

Один из них ударил газель лапой, после чего она бросилось наутек. Животное догнали, но тут неожиданно подкрался крупный бабуин и унес в своих челюстях добычу незадачливых гепардов.

По словам сотрудника заповедника Лауры Дайер, мать молодых гепардов поймала газель и принесла своему потомству, что научить их охотиться. "Они понятия не имели, как убивать газелей, это было их первый опыт самостоятельной охоты, — объяснила Дайер. — Молодые гепарды 40 минут пытались справиться с животным под пристальным наблюдением матери, пока не прибежал бабуин и не похитил их добычу".

Бабуины иногда ловят и убивают других животных, но это случается крайне редко.

Чем питаются гепарды?

Гепарды считаются дневными хищниками, охотятся они, как правило, на газелей, импал, телят гну и даже зайцев. Основной рацион гепарда в Африке — мясо газели Томсона.

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