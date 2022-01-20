Не розвинений інстинкт хижака. У Кенії бабуїн украв здобич у "добрих" гепардів (відео)

На опублікованому відео молоді гепарди безуспішно намагаються впоратися із газеллю. Дорослий гепард приніс нащадку спійману здобич, щоб навчити полювати.

У заповідній зоні Масаї-Мара, що на південному заході Кенії, молоді гепарди не знали, як розправитися зі своєю здобиччю — дитинчам газелі. Але тут раптом підбіг великий бабуїн і, перекусивши шию тварині, забрав її із собою. Про це повідомляє The Daily Mail.

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[ + – ] Молоді гепарди та газель. [ + – ] Молоді гепарди та газель. [ + – ] Молоді гепарди та газель.

Очевидно, у молодих диких кішок ще недостатньо розвинений хижий інстинкт, щоб одразу ж розправлятися зі здобиччю, яку принесла їхня мати.

Повідомляється, що це було зроблено як вправа — так самки гепарда вчать своє потомство полювати. Передбачалося, що піврічні гепарди накинуться на газель та розірвуть її на частини. Водночас вони лише оточили свою жертву.

Один з них вдарив газель лапою, після чого вона кинулася навтік. Тварину наздогнали, але тут несподівано підкрався великий бабуїн і забрав у своїй щелепі здобич невдалих гепардів.

За словами співробітника заповідника Лаури Даєр, мати молодих гепардів упіймала газель і принесла своєму потомству, щоб навчити їх полювати. "Вони поняття не мали, як вбивати газелей, це був їхній перший досвід самостійного полювання, — пояснила Даєр. — Молоді гепарди 40 хвилин намагалися впоратися з твариною під пильним наглядом матері, поки не прибіг бабуїн і не викрав їхню видобуток".

Бабуїни іноді ловлять та вбивають інших тварин, але це трапляється вкрай рідко.

Чим харчуються гепарди?

Гепарди вважаються денними хижаками, полюють вони, зазвичай, на газелей, імпал, телят гну і навіть зайців. Основний раціон гепардів в Африці – м'ясо газелі Томсона.

Раніше Фокус повідомляв, що в Танзанії левиця відвела заблудлу антилопу назад у стадо: материнський інстинкт узяв гору над хижацькою природою. На опублікованому відео левиця супроводжує дитинча антилопи в безпечне місце.