Ученые рассказали, что произойдет с телом человека после смерти в космосе

Учитывая тот факт, что космический туризм вскоре станет очень популярным, вероятность несчастных случаев только вырастет. Смерть в космосе уже не будет чем-то удивительным.

Традиционно астронавты проходят тщательную подготовку и медицинское обследование перед полетом в космос, поэтому риск смерти от естественных причин считается незначительным. Но в эту новую эру космического туризма медицинский осмотр может вовсе не проводиться или же проходить в минимальном количестве, пишет Mental Floss.

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В связи с этим возникает важный вопрос: что произойдет, если кто-то из путешественников умрет в космосе? По словам бывшего командира МКС Криса Хэдфилда, выходы в открытый космос могут быть одной из потенциальных опасностей.

Во-первых, крошечные метеориты могут пробить защитные костюмы, которые обеспечивают кислород и защиту от экстремальных температур.

В течение 10 секунд вода в теле человека испарится, вместо жидкости оно наполнится воздухом.

Через 15 секунд человек потеряет сознание.

А через 30 — легкие разрушатся и человек будет парализован, очень скоро наступит смерть.

А есть какие-то хорошие новости? В некотором роде, да. Смерть от удушья или декомпрессии произойдет до того, как тело начнет замерзать. Тепло медленно покидает тело в вакууме.

Что делать с трупом?

[ + – ] Астронавтам придется обращаться с телом как с биологической опасностью и определять варианты его хранения по ходу ситуации

Затем с этой ужасной сценой придется разбираться сопровождающей команде. У NASA нет официальной политики насчет обращения с трупами, но Хэдфилд отметил, что обучение на МКС действительно затрагивает эту возможность.

Как он объяснил, астронавтам придется обращаться с телом как с биологически опасным грузом и определять варианты его хранения по ходу ситуации, поскольку на самом деле для этого нет подготовленной зоны.

Чтобы справиться с проблемой, экипажу, скорее всего, придется держать тело внутри герметичного мешка за бортом космического корабля. После чего труп подвергнется воздействию низких температур открытого космоса пока полностью не заморозится.

NASA уже изучало возможность утилизации космических тел, и одно из предложений предполагает замораживание тела жидким азотом, чтобы его можно было разделить на крошечные кусочки замороженной ткани, которые будут занимать лишь часть площади.

Но почему бы не выбросить тело в космос? Тела, выброшенные в космос без ракеты, способной изменить их траекторию, скорее всего, упадут полетят за космическим кораблем.

К тому же, выброс любого мусора (в том числе и человеческих останков) в космическое пространство запрещен, так как выброшенное тело потенциально может столкнуться со спутниками или другими космическими аппаратами.