Учені розповіли, що станеться з тілом людини після смерті в космосі

Враховуючи той факт, що космічний туризм незабаром стане дуже популярним, ймовірність нещасних випадків лише зросте. Смерть у космосі вже не буде чимось дивним.

Традиційно астронавти проходять ретельну підготовку та медичне обстеження перед польотом у космос, тому ризик смерті від природних причин вважається незначним. Але в цю нову еру космічного туризму медичний огляд може не проводитися або ж проходити в мінімальній кількості, пише Mental Floss.

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У зв'язку з цим виникає важливе питання: що станеться, якщо хтось з мандрівників помре в космосі? За словами колишнього командира МКС Кріса Гедфілда, виходи у відкритий космос можуть бути однією з потенційних небезпек.

По-перше, малесенькі метеорити можуть пробити захисні костюми, які забезпечують кисень і захист від екстремальних температур.

Протягом 10 секунд вода в тілі людини випарується, замість рідини воно наповниться повітрям.

Через 15 секунд людина знепритомніє.

А через 30 — легені руйнуватимуться і людина буде паралізована, дуже скоро настане смерть.

А чи є якісь хороші новини? До певної міри, так. Смерть від ядухи або декомпресії станеться до того, як тіло почне замерзати. Тепло повільно покидає тіло у вакуумі.

Що робити з трупом?

[ + – ] Астронавтам доведеться поводитися з тілом як із біологічною небезпекою та визначати варіанти його зберігання в ситуації

Потім із цією жахливою сценою доведеться розбиратися команді, що супроводжує. NASA не має офіційної політики щодо поводження з трупами, але Гедфілд зазначив, що навчання на МКС дійсно зачіпає цю можливість.

Як він пояснив, астронавтам доведеться поводитися з тілом як із біологічно небезпечним вантажем і визначати варіанти його зберігання в процесі ситуації, оскільки насправді для цього немає підготовленої зони.

Щоб упоратися з проблемою, екіпажу, швидше за все, доведеться тримати тіло всередині герметичного мішка за бортом космічного корабля. Після чого труп зазнає впливу низьких температур відкритого космосу поки повністю не заморозиться.

NASA вже вивчало можливість утилізації космічних тіл, й одна з пропозицій передбачає заморожування тіла рідким азотом, щоб його можна було розділити на крихітні шматочки замороженої тканини, які займатимуть лише частину площі.

Але чому б не викинути тіло в космос? Тіла, викинуті в космос без ракети, здатної змінити їхню траєкторію, швидше за все, впадуть і полетять за космічним кораблем.

До того ж, викидання будь-якого сміття (зокрема й людських рештків) у космічний простір заборонено, оскільки викинуте тіло потенційно може мати справу із супутниками чи іншими космічними апаратами.