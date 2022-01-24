Съедобные порошки и искусственное мясо. NASA выбирает меню для колонизаторов Марса и Луны

Космическое агентство дает 1 млн долларов на разработку технологий производства продуктов питания для астронавтов. Первый этап конкурса Deep Space Food Challenge завершился и есть интересные результаты.

Учитывая то, что сейчас NASA ведет активную подготовку не только к отправке людей на Луну, но и на Марс, встал вопрос: чем будут питаться астронавты во время долгих космических перелетов? Для этого американское космическое агентство совместно с Канадским космическим агентством объявили конкурс Deep Space Food Challenge для разработчиков новых технологий создания продуктов питания в полете. Во время первого этапа участники конкурса предложили несколько вариантов производства продуктов питания в глубоком космосе, сообщает SciTechDaily.

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Основная цель конкурса Deep Space Food Challenge, который состоит из 2 этапов, — это найти подходящие новые технологи для производства продуктов питания для астронавтов, которые требуют минимума ресурсов и создают минимум отходов. Современная еда для астронавтов скорее всего, не сможет пережить длительный полет на Марс и потеряет свою питательную ценность.

"Для питания астронавтов в течение длительного времени, в условиях космических путешествий, потребуются инновационные решения", — говорит Джим Рейтер из NASA.

В октябре 2021 года завершился первый этап конкурса Deep Space Food Challenge, во время которого производители потенциальной еды для астронавтов предоставили свои инновационные проекты. NASA уже выдало 450 тысяч долларов победителям первого этапа. Теперь же в космическом агентстве объявили о начале второго этапа конкурса, во время которого участники должны предоставить уже готовые продукты для оценки. Победители получат около 1 млн долларов на свои разработки.

[ + – ] Во время длительного полета на Марс, астронавтам понадобяться новые технологии для производства продуктов питания Фото: NASA/JPL

Основная задача участников показать продукты питания, которые можно будет создавать во время трехлетней миссии на Марс. Эти продукты должны обеспечить жизненной энергией экипаж из 4 человек.

Во время первого этапа конкурса участники показали проекты новых технологических решений, которые можно использовать на космическом корабле. Это были и готовые к употреблению продукты, такие как хлеб, а также обезвоженные порошки, которые можно было бы перерабатывать в пищевые продукты.

Также были предложены проекты технологий по выращиванию растений и грибов и по производству искусственной пищи, такой как выращенные мясные клетки.

По словам Рейтера, все технологии производства продуктов питания на борту космического корабля должны выполнять несколько главных требований: они не требуют много ресурсов, они не производят много отходов, они действительно обеспечат экипаж питательными веществами каждый день во время перелета.