Їстівні порошки та штучне м'ясо. NASA вибирає меню для колонізаторів Марса та Місяця

Космічне агентство дає 1 млн доларів на розробку технологій виробництва продуктів харчування для астронавтів. Перший етап конкурсу Deep Space Food Challenge завершився і є цікаві результати.

Враховуючи те, що зараз NASA веде активну підготовку не тільки до відправлення людей на Місяць, а й на Марс, постало питання: чим харчуватимуться астронавти під час довгих космічних перельотів? Для цього американська космічна агенція спільно з Канадським космічним агентством оголосила конкурс Deep Space Food Challenge для розробників нових технологій створення продуктів харчування в польоті. Під час першого етапу учасники конкурсу запропонували кілька варіантів виробництва продуктів харчування у глибокому космосі, повідомляє SciTechDaily.

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Основна мета конкурсу Deep Space Food Challenge, який складається з 2 етапів, — знайти нові технології для виробництва продуктів харчування для астронавтів, які вимагають мінімуму ресурсів і створюють мінімум відходів. Сучасна їжа для астронавтів, швидше за все, не зможе пережити тривалий політ на Марс і втратить свою поживну цінність.

"Для харчування астронавтів протягом тривалого часу, в умовах космічних подорожей, будуть потрібні інноваційні рішення", — говорить Джим Рейтер із NASA.

У жовтні 2021 року завершився перший етап конкурсу Deep Space Food Challenge, на якому виробники потенційної їжі для астронавтів надали свої інноваційні проєкти. NASA вже видало 450 тисяч доларів переможцям першого етапу. Тепер же в космічному агентстві оголосили про початок другого етапу конкурсу, під час якого учасники мають надати готові продукти для оцінки. Переможці отримають майже 1 млн доларів на свої розробки.

[ + – ] Під час тривалого польоту на Марс астронавтам знадобляться нові технології для виробництва продуктів харчування Фото: NASA/JPL

Основне завдання учасників — показати продукти харчування, які можна буде створювати під час трирічної місії на Марс. Ці продукти повинні забезпечити життєвою енергією екіпаж із чотирьох осіб.

Під час першого етапу конкурсу учасники показали проєкти нових технологічних рішень, які можна використати на космічному кораблі. Це були готові до вживання продукти, такі як хліб, а також зневоднені порошки, які можна було б переробляти в харчові продукти.

Також були запропоновані проєкти технологій з вирощування рослин і грибів та з виробництва штучної їжі, такої як вирощені м'ясні клітини.

За словами Рейтера, усі технології виробництва продуктів харчування на борту космічного корабля мають виконувати кілька головних вимог: вони не вимагають багато ресурсів, вони не виробляють багато відходів, вони справді забезпечать екіпаж живильними речовинами щодня під час перельоту.