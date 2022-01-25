Мясо сделало из примата человека. Ученые поставили под сомнение распространенную теорию

Исследователи поставили под сомнение существующую гипотезу о важной роли употребления мяса в эволюции человека.

Отличительные черты человека, такие, как большой мозг, появились у Homo erectus почти 2 млн лет назад. Такие изменение в эволюции человеческих особей ученые связывали с увеличением потребления мяса. Это связано с большим количеством свидетельств того, что ранние люди стали чаще есть мясо, именно после появления Homo erectus. Но авторы нового исследования утверждают, что большое количество доказательств употребления мяса древними людьми связано с тем, что антропологи уделяли слишком много внимания именно этому периоду в человеческой истории, и это ни в коем случае не говорит о том, что мясо сделало человека человеком, сообщает SciTechDaily.

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"Антропологи исследовали хорошо известные стоянки древних людей и находили доказательства того, что древние люди стали больше есть мяса начиная с периода в 2 млн лет назад. Но мы исследовали больше мест в Восточной Африке, чтобы проверить эту гипотезу и пришли к выводу, что теория "мясо сделало нас людьми" не совсем соответствует действительности", — говорит Эндрю Барр из Университета Джорджа Вашингтона.

Ученые собрали данные с 59 участков в Восточной Африке, которые датируются периодом от 2,6 до 1,2 млн лет назад. В результате они выяснили, что количество останков животных, со следами порезов от каменных орудий на костях, не увеличивалось с течением времени. А именно после появления Homo erectus.

[ + – ] Ископаемые кости возрастом 1,5 миллиона лет со следами порезов, найденные в Кении Фото: SciTechDaily

По словам ученых, количество доказательств употребления мяса древними людьми увеличилось из-за интенсивного исследования одних и тех же участков, а не в результате изменений в пищевых предпочтениях ранних людей.

Ученые говорят, что нужно искать новое объяснение того, почему у древних людей появились те или иные анатомические особенности и изменения в поведении. Пока что нет точных археологических данных, которые могут это объяснить, поэтому нужны новые исследования, говорит Барр.

"Я считаю, что наши результаты будут интересны не только палеоантропологам, но и обычным людям, которые имеют предпочтения в еде, основанные на теории о том, что ранние люди ели мясо и это дало толчок их развитию", — говорит Барр.

Данное исследование опровергает гипотезу о том, что именно употребление мяса привело к эволюционным изменениям у наших предков, резюмирует ученый.