М'ясо зробило з примата людину. Вчені поставили під сумнів поширену теорію

Дослідники поставили під сумнів гіпотезу про важливу роль вживання м'яса в еволюції людини.

Відмінні риси людини, такі як великий мозок, з'явилися в Homo erectus майже 2 млн років тому. Такі зміни в еволюції людських особин учені пов'язували зі збільшенням споживання м'яса. Це пов'язано з великою кількістю свідчень того, що ранні люди стали частіше м'ясо, саме після появи Homo erectus. Але автори нового дослідження стверджують, що велика кількість доказів вживання м'яса стародавніми людьми пов'язана з тим, що антропологи приділяли надто багато уваги саме цьому періоду в людській історії, і це в жодному разі не говорить про те, що м'ясо зробило людину людиною, повідомляє SciTechDaily.

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"Антропологи досліджували добре відомі стоянки стародавніх людей і знаходили докази того, що давні люди стали більше їсти м'яса, починаючи з періоду в 2 млн років тому. Але ми досліджували більше місць у Східній Африці, щоб перевірити цю гіпотезу, і дійшли висновку, що теорія "м'ясо зробило нас людьми" не зовсім відповідає дійсності", — каже Ендрю Барр із Університету Джорджа Вашингтона.

Учені зібрали дані з 59 ділянок у Східній Африці, які датуються періодом від 2,6 до 1,2 млн років тому. В результаті вони з'ясували, що кількість решток тварин зі слідами порізів від кам'яних знарядь на кістках не збільшувалася з часом, а саме після появи Homo erectus.

[ + – ] Викопні кістки віком 1,5 мільйона років зі слідами порізів, знайдені в Кенії Фото: SciTechDaily

За словами вчених, кількість доказів вживання м'яса давніми людьми збільшилася через інтенсивне дослідження одних і тих самих ділянок, а не внаслідок змін у харчових уподобаннях ранніх людей.

Учені кажуть, що потрібно шукати нове пояснення того, чому в давніх людей з'явилися ті чи інші анатомічні особливості та зміни в поведінці. Поки що немає точних археологічних даних, які можуть пояснити, тому потрібні нові дослідження, каже Барр.

"Я вважаю, що наші результати будуть цікаві не тільки палеоантропологам, а й звичайним людям, які мають уподобання в їжі, засновані на теорії про те, що ранні люди їли м'ясо, і це дало поштовх їхньому розвитку", — говорить Барр.

Це дослідження спростовує гіпотезу про те, що саме вживання м'яса призвело до еволюційних змін у наших предків, резюмує вчений.