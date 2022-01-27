Котики не могут, у них лапки. Сытая и беззаботная жизнь домашних кошек уменьшила их мозг

Ученые сравнили современных домашних кошек с их дикими предками, которые все еще живут в Европе и Африке.

Одомашнивание кошек человеком началось около 10 тыс. лет назад и за это время их мозг существенно уменьшился в размерах. Новое исследование проливает свет на то, как животные адаптируются к сытой и комфортной жизни с людьми. Об этом сообщает Science Alert.

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В рамках исследования, ученые сравнили размер черепа (как показатель размера мозга) у домашних кошек и диких особей из Европе и Африки, которые являются прародителями современных питомцев.

Также были изучены гибриды диких и домашних кошек, чей размер мозга находился посередине между представителями двух изучаемых групп. Такие данные подтверждают гипотезу о том, что мозг одомашнивание кошек привело к изменениям размеров мозга.

"Полученные данные указывают на то, что у домашних кошек размер черепа, а значит и мозга, меньше в сравнении с дикими кошками Европы Felis silvestris и африканскими Felis lybica", – говорят авторы исследования.

Размер мозга у одомашненных кошек изучается с 1960-х и 1970-х годов. Тенденция к уменьшению мозга также наблюдает и у других одомашненных видов животных, например, овец, собак и кроликов.

Исследователи считают, что одомашнивание приводит к выработке меньшего количества клеток нервного гребня, который связан с возбудимостью и страхом у животных. Такие изменения могут влиять на размер мозга и общее строение тела.

Исследования того, как одомашнивание влияет на животных ведутся уже давно, но каждая новая работа дает свежие данные для интерпретации.

"Предыдущие сравнения размеров мозга часто основаны на устаревшей литературе или же они проводились между видами, которые больше не считаются родственными", – отмечается в исследовании.

Также авторы новой работы опровергают распространенную идею о том, что кошки одомашнены не до конца, например, как собаки. Связь кошек и людей довольно прочна и длительная, а также основывается не только на желании животных найти более легкий источник пищи.

Для того, чтобы дать окончательный ответ на вопрос о том, как одомашнивание повлияло на кошек и других животных, ученым необходимы дальнейшие исследования. Включая анализ и сравнение большего количества видов.