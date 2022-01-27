Котики не можуть, у них лапки. Сите і безтурботне життя домашніх котів зменшило їхній мозок

Учені порівняли сучасних домашніх кішок із їхніми дикими предками, які ще живуть у Європі й Африці.

Одомашнення кішок людиною почалося близько 10 тис. років тому, і за цей час їхній мозок суттєво зменшився в розмірах. Нове дослідження проливає світло на те, як тварини адаптуються до ситого та комфортного життя з людьми. Про це повідомляє Science Alert.

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У межах дослідження вчені порівняли розмір черепа (як показник розміру мозку) у домашніх кішок і диких особин із Європи й Африки, які є прабатьками сучасних вихованців.

Також були вивчені гібриди диких і домашніх котів, розмір мозку яких перебував посередині між представниками двох груп, що вивчаються. Такі дані підтверджують гіпотезу про те, що одомашнення кішок призвело до змін розмірів мозку.

"Отримані дані вказують на те, що в домашніх кішок розмір черепа, а значить і мозку, менший у порівнянні з дикими кішками Європи Felis silvestris і африканськими Felis lybica", — кажуть автори дослідження.

Розмір мозку в одомашнених кішок вивчається з 1960-х і 1970-х років. Тенденція до зменшення мозку також спостерігається і в інших одомашнених видів тварин, наприклад, овець, собак і кроликів.

Дослідники вважають, що одомашнення призводить до вироблення меншої кількості клітин нервового гребеня, який пов'язаний зі збудливістю та страхом у тварин. Такі зміни можуть впливати на розмір мозку та загальну будову тіла.

Дослідження того, як одомашнення впливає на тварин ведуться вже давно, але кожна нова робота дає нові дані для інтерпретації.

"Попередні порівняння розмірів мозку часто засновані на застарілій літературі або ж вони проводилися між видами, які більше не вважаються спорідненими", — наголошується в дослідженні.

Також автори нової роботи спростовують поширену ідею про те, що кішки одомашнені не до кінця, наприклад, як собаки. Зв'язок кішок і людей досить міцний і тривалий, а також ґрунтується не тільки на бажанні тварин знайти легше джерело їжі.

Для того, щоб дати остаточну відповідь на питання про те, як одомашнення вплинуло на кішок та інших тварин, ученим потрібні подальші дослідження, включаючи аналіз і порівняння більшої кількості видів.