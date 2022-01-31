Трава и фекалии. Эксперты объяснили странные пристрастия собак в еде

Многие собаки любят перекусить странными "лакомствами" во время прогулки. По словам ученых, такому поведению есть рациональное объяснение.

Большинство собак имеют раздражающую привычку пробовать все, что могут найти на своем пути. Но эксперты говорят, что некоторые пристрастия собак в еде имеют вполне рациональное объяснение, пишет Inverse.

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Еда, упавшая на пол, обувь, растения в саду — все это собакам крайне необходимо попробовать на вкус. Если ваш любимец ест подобные вещи, вы можете подумать, что он может испытывать дефицит питательных веществ, однако доказательств в пользу этой идеи мало.

Исследователи представили самые вероятные причины того, почему собаки так себя ведут.

Почему собаки едят траву?

[ + – ] У экспертов есть несколько теорий о том, почему собака может питаться растениями

"Поедание травы наблюдается как у домашних, так и у диких собак, но причина этого остается в значительной степени неизвестной", — рассказала ветеринар Кэти Нельсон из BelleHaven Animal Medical Centre.

Тем не менее, у экспертов есть несколько теорий о том, почему собака может питаться растениями.

Согласно одной из них, поедание травы помогает облегчить заболевания желудочно-кишечного тракта и может вызывать рвоту, если у собак имеется расстройство желудка. Суть в том, что трава потенциально помогает пищеварению и прохождению стула.

Не исключено, что вашему питомцу может быть попросту скучно или же он голоден.

Также возможно, что ответ может быть куда проще, чем мы думаем.

"Нет ни одной конкретной причины, по которой ваш щенок любит время от времени перекусывать травой. Им может просто нравится вкус, текстура и ощущения при поедании травы", — подчеркнул ветеринар Даниэль Бернал из Wellness Natural Pet Food.

Безопасно ли собаке есть траву?

[ + – ] По большей части, употребление травы и подобных растительных материалов нормально для собак

"По большей части, употребление травы и подобных растительных материалов нормально для собак. Как правило, употребление травы не вредно для их здоровья, если только это не происходит постоянно", — отметил Бернал.

Трава сама по себе не токсична для собак, но ее потребление в избыточных количеств может привести к рвоте, дискомфорте и учащению дефекации. Также, если ваш газон недавно обрабатывался удобрениями или пестицидами, стоит держать вашу собаку подальше от травы по крайней мере в течение 48 часов.

Если ваш питомец ест траву в парке для собак, следите за знаками, указывающими на то, что газон, возможно, был обработан химикатами.

Почему собаки поедают фекалии?

[ + – ] Собаки совершают самые странные поступки, но поедание фекалий может быть самым странным

Как известно, собаки совершают самые странные поступки, но поедание фекалий может быть самым странным. На самом деле, таким способом животное может пытаться привлечь внимание своего хозяина.

Поедание фекалий также может быть их способом действовать в соответствии с инстинктом, чтобы обеспечить себя достаточным количеством пищи.

Не стоит исключать и того факта, что ваш питомец попросту голоден или же он испытывает скуку.

Некоторые собаки едят фекалии в качестве замещающего поведения, когда они испытывают тревогу. Если собака находится в замкнутом пространстве, она может испражняться и есть свои собственные экскременты.

Приносит ли поедание фекалий вред?

[ + – ] Стоит удерживать вашего любимца от поедания фекалий

Поедание экскрементов является нормальным поведением для собак, и обычно оно относительно безвредно. Однако, всегда существует риск заражения паразитами, вирусами и бактериями. Поэтому стоит лучше следить за поведением питомца и его рационом.

Если вы не можете отучить свою собаку от поедания фекалий, всегда давайте ей что-нибудь поесть или попить, чтобы помочь прополоскать пасть, говорят эксперты.