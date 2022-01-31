Трава та фекалії. Експерти пояснили дивні уподобання собак у їжі

Багато собак люблять перекусити дивними "ласощами" під час прогулянки. За словами вчених, така поведінка має раціональне пояснення.

Більшість собак мають дратівливу звичку пробувати все, що можуть знайти на своєму шляху. Але експерти кажуть, що деякі уподобання собак у їжі мають цілком раціональне пояснення, пише Inverse.

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Їжа, що впала на підлогу, взуття, рослини в саду — все це собакам необхідно спробувати на смак. Якщо ваш улюбленець їсть подібні речі, ви можете подумати, що він може відчувати дефіцит поживних речовин, проте доказів на користь цієї ідеї мало.

Дослідники представили найімовірніші причини того, чому собаки так поводяться.

Чому собаки їдять траву?

[ + – ] У експертів є кілька теорій про те, чому собака може харчуватися рослинами

"Поїдання трави спостерігається як у домашніх, так і диких собак, але причина цього залишається значною мірою невідомою", — розповіла ветеринарка Кеті Нельсон з BelleHaven Animal Medical Centre.

Тим не менш, експерти мають кілька теорій про те, чому собака може харчуватися рослинами.

Відповідно до однієї з них, поїдання трави допомагає полегшити захворювання шлунково-кишкового тракту і може викликати блювання, якщо собака має розлад шлунку. Суть у тому, що трава потенційно допомагає травленню та проходженню калу.

Не виключено, що вашому вихованцю може бути просто нудно або він голодний.

Також можливо, що відповідь може бути набагато простішою, ніж ми думаємо.

"Немає жодної конкретної причини, через яку ваше цуценя любить час від часу перекушувати травою. Їм може просто подобається смак, текстура та відчуття при поїданні трави", — підкреслив ветеринар Даніель Бернал із Wellness Natural Pet Food.

Чи безпечно собаці їсти траву?

[ + – ] Здебільшого, вживання трави та подібних рослинних матеріалів нормальне для собак

"Здебільшого, вживання трави та подібних рослинних матеріалів є нормальним для собак. Як правило, вживання трави не шкідливе для їх здоров'я, якщо тільки це не відбувається постійно", — зазначив Бернал.

Трава сама по собі не токсична для собак, але її споживання у надлишкових кількостях може призвести до блювоти, дискомфорту та частішання дефекації. Також, якщо ваш газон нещодавно оброблявся добривами або пестицидами, варто тримати вашого собаку подалі від трави принаймні протягом 48 годин.

Якщо ваш вихованець їсть траву в парку для собак, слідкуйте за знаками, що вказують на те, що газон, можливо, обробили хімікатами.

Чому собаки поїдають фекалії?

[ + – ] Собаки роблять найдивніші вчинки, але поїдання фекалій може бути найдивнішим

Як відомо, собаки роблять найдивніші вчинки, але поїдання фекалій може бути найдивнішим. Насправді таким чином тварина може намагатися привернути увагу свого господаря.

Поїдання фекалій також може бути їх способом діяти відповідно до інстинкту, щоб забезпечити себе достатньою кількістю їжі.

Не варто виключати і того факту, що ваш вихованець просто голодний або він відчуває нудьгу.

Деякі собаки їдять фекалії через замінну поведінку, коли вони відчувають тривогу. Якщо собака знаходиться в замкнутому просторі, вона може випорожнюватись і є свої власні екскременти.

Чи завдає поїдання фекалій шкоди?

[ + – ] Варто утримувати вашого улюбленця від поїдання фекалій

Поїдання екскрементів є нормальною поведінкою для собак і зазвичай воно відносно нешкідливе. Однак, завжди існує ризик зараження паразитами, вірусами та бактеріями. Тому варто краще стежити за поведінкою вихованця та його раціоном.

Якщо ви не можете відучити свого собаку від поїдання фекалій, завжди давайте їй щось поїсти або попити, щоб допомогти прополоскати пащу, кажуть експерти.