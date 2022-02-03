Невообразимое число. Ученые назвали количество звезд во Вселенной

Исследователи подсчитали предполагаемое количество звезд во Вселенной, основываясь на данных Млечного Пути.

В чистом ночном небе человек может увидеть около 6 тыс. звезд, но это лишь малая часть от их общего количества, пишет SciTechDaily.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Большая часть звезд находится слишком далеко, чтобы мы могли их увидеть. Тем не менее, астрономы придумали способ, как оценить общее количество звезд во Вселенной", – говорит астроном из Государственного университета Бойсе Брайан Джексон.

Он отмечает, что по всей Вселенной разбросаны галактики, которые представляют собой скопления звезд, планет, газа и пыли. Земля располагается в собственной спиральной галактике Млечный Путь, где звезды сгруппированы в спиральных рукавах. Другие галактики имеют эллиптическую форму, похожую на яйцо, а некоторые и вовсе неправильной формы.

"Прежде чем заняться подсчетом звезд во Вселенной, сперва мы должны оценить количество галактик", – объясняет Джексон.

По его словам, астрономы делают максимально подробные снимки небольших участков неба и подсчитывают все галактики на имеющихся фото. Затем полученное число умножается на количество снимков, необходимых для охвата всего неба.

Согласно подсчетам, во Вселенной находится около 2 000 000 000 000 галактик — это 2 триллиона.

Но астрономы не знают, какое точное количество звезд находится в имеющихся 2 трлн галактик. Большая часть из этих звезд находится слишком далеко, чтобы их можно было рассмотреть.

"Но мы можем подсчитать предполагаемое количество звезд в нашем Млечном Пути", – отмечает астроном.

Звезды в Млечном Пути имеют разные размеры и цвета. Например, наше Солнце – белая звезда, среднего размера, средней массы и температуры, которая составляет 15 млн градусов по Цельсию. Звезды с большей температурой и массой преимущественно голубые, как Вега в созвездии Лиры. Меньшие звезды обычно красного цвета, как Проксима Центавра – самая близка к Земле звезда, если не считать Солнце.

Красные, белые и синие звезды излучают разное количество света. Измерив этот звездный свет, его яркость и цвет, астрономы могут сказать, сколько звезд находится в галактике.

"С помощью такого метода мы выяснили, что в Млечном Пути находится около 100 млрд звезд", – говорит эксперт.

"Используя Млечный Путь в качестве модели, мы можем умножить количество звезд в среднестатистической галактике (100 млрд звезд) на количество галактик во Вселенной (2 триллиона). Таким образом мы получаем совершенно невообразимое число. Во Вселенной примерно 200 миллиардов триллионов звезд. Иными словами, во Вселенной всего 200 секстиллионов звезд, это число 200 000 000 000 000 000 000 000", – подытожил астроном.

Он добавляет, что число примерно в 10 раз превышает количество чашек воды во всех океанах Земли.