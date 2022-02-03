Неймовірне число. Вчені назвали кількість зірок у Всесвіті

Дослідники підрахували приблизну кількість зірок у Всесвіті, базуючись на даних Чумацького Шляху.

У чистому нічному небі людина може побачити близько 6 тис. зірок, але це лише мала частина їх загальної кількості, пише SciTechDaily.

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"Більшість зірок знаходиться надто далеко, щоб ми могли їх побачити. І все ж астрономи придумали спосіб, як оцінити загальну кількість зірок у Всесвіті", — говорить астроном з Державного університету Бойсе Браян Джексон.

Він зазначає, що по всьому Всесвіту розкидані галактики, які являють собою скупчення зірок, планет, газу та пилу. Земля розташовується у своїй спіральній галактиці Чумацький Шлях, де зірки згруповані у спіральних рукавах. Інші галактики мають еліптичну форму, схожу на яйце, а деякі зовсім неправильної форми.

"Перш ніж зайнятися підрахунком зірок у Всесвіті, спочатку ми маємо оцінити кількість галактик", — пояснює Джексон.

За його словами, астрономи роблять максимально докладні знімки невеликих ділянок піднебіння та підраховують усі галактики на наявних фото. Потім отримане число множиться на кількість знімків, необхідних охоплення всього неба.

Згідно з підрахунками, у Всесвіті знаходиться близько 2 000 000 000 000 галактик — це 2 трильйони.

Фото: Titan

Але астрономи не знають, яка точна кількість зірок знаходиться у наявних 2 трлн галактик. Більшість із цих зірок знаходиться надто далеко, щоб їх можна було розглянути.

"Але ми можемо підрахувати приблизну кількість зірок у нашому Чумацькому Шляху", — зазначає астроном.

Зірки в Чумацькому Шляху мають різні розміри та кольори. Наприклад, наше Сонце — біла зірка, середнього розміру, середньої маси та температури, що становить 15 млн градусів за Цельсієм. Зірки з більшою температурою та масою переважно блакитні, як Вега у сузір'ї Ліри. Найменші зірки зазвичай червоного кольору, як Проксима Центавра — найближча до Землі зірка, якщо не рахувати Сонце.

Червоні, білі та сині зірки випромінюють різну кількість світла. Вимірявши це зоряне світло, його яскравість та колір, астрономи можуть сказати, скільки зірок знаходиться у галактиці.

"За допомогою такого методу ми з'ясували, що в Чумацькому Шляху знаходиться близько 100 млрд. зірок", — говорить експерт.

"Використовуючи Чумацький Шлях як модель, ми можемо помножити кількість зірок у середньостатистичній галактиці (100 млрд зірок) на кількість галактик у Всесвіті (2 трильйони). Таким чином ми отримуємо зовсім неймовірне число. У Всесвіті приблизно 200 мільярдів трильйонів зірок. Іншими словами, у Всесвіті всього 200 секстильйонів зірок, це число 200 000 000 000 000 000 000, — підсумував астроном.

Він додає, що кількість приблизно у 10 разів перевищує кількість чашок води в усіх океанах Землі.