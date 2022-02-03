В Англии во время строительства жилого района нашли останки мегафауны ледникового периода (фото)

Уникальные останки древних животных, в том числе мамонта, носорога, гиены и волка, возраст которых достигает 60 000 лет, обнаружили на юге Англии.

Останки животных, которые обитали на территории Англии во время ледникового периода, обнаружили во время исследований территории, на которой будет возведен жилой район города Плимут в графстве Девон. По словам ученых, анализ костей животных может дать новое представление об экосистемах того времени, сообщает Daily Mail.

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Фото: Daily Mail

Кости древних животных, среди которых шерстистый мамонт, носорог, гиена, олень и волк, имеют возраст примерно 60 тысяч лет и относятся к ледниковому периоду.

Фото: Daily Mail

По словам ученых, анализ останков поможет лучше понять древнюю экосистему, а исследование травоядных видов может дать представление о местных видах растений того времени.

Фото: Daily Mail

"Это удивительное открытие. То, что мы нашли останки такого разнообразия видов, дает нам представление о животных, которые жили в Британии во время ледникового периода тысячи лет назад", — говорит Дункан Уилсон руководитель Historic England, комиссии, которая занимается сохранением исторического наследия Англии.

Фото: Daily Mail

На данный момент все кости животных извлекли из-под земли и их тщательно анализируют и классифицируют. После окончания исследования эти находки передадут в один из музеев Плимута.

[ + – ] Шерстистый мамонт. Иллюстрация Фото: Daily Mail

"Если бы не грядущее строительство, мы бы возможно никогда не обнаружили останки этих древних животных. Удивительно, что они так хорошо сохранились", — говорит археолог Роб Борн.

[ + – ] Древний носорог. Иллюстрация Фото: Daily Mail

Пока что ученые не могут сказать точно, жили ли все обнаруженные животные вместе в одно и то же время. Возможно, животные упали в яму и не смогли выбраться, а хищники также застряли здесь, пытаясь добраться к травоядным видам. Ученые также полагают, что животные могли умереть в другом месте, а со временем их сюда смыло водой.

"Десятки тысяч лет назад эта территория выглядела по другому, и эти животные могли погибнуть в разных местах", — говорит Борн.