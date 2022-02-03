В Англії під час будівництва житлового району знайшли останки мегафауни льодовикового періоду (фото)

Унікальні останки стародавніх тварин, зокрема мамонта, носорога, гієни та вовка, вік яких сягає 60 000 років, виявили на Півдні Англії.

Останки тварин, які мешкали на території Англії під час льодовикового періоду, виявили під час досліджень території, на якій буде зведено житловий район міста Плімут у графстві Девон. За словами вчених, аналіз кісток тварин може дати нове уявлення про екосистеми на той час, повідомляє Daily Mail.

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Фото: Daily Mail

Кістки стародавніх тварин, серед яких шерстистий мамонт, носоріг, гієна, олень та вовк, мають вік приблизно 60 тисяч років і відносяться до льодовикового періоду.

Фото: Daily Mail

За словами вчених, аналіз останків допоможе краще зрозуміти стародавню екосистему, а дослідження травоїдних видів може дати уявлення про місцеві види рослин того часу.

Фото: Daily Mail

"Це дивовижне відкриття. Те, що ми знайшли останки такого різноманіття видів, дає нам уявлення про тварин, які жили в Британії під час льодовикового періоду тисячі років тому", — каже Дункан Вілсон керівник Historic England, комісії, яка займається збереженням історичної спадщини Англії.

Фото: Daily Mail

Наразі всі кістки тварин витягли з-під землі та їх ретельно аналізують та класифікують. Після закінчення дослідження ці знахідки передадуть до одного з музеїв Плімуту.

[ + – ] Вовняний мамонт. Ілюстрація Фото: Daily Mail

"Якби не майбутнє будівництво, ми, можливо, ніколи не виявили б останки цих стародавніх тварин. Дивно, що вони так добре збереглися", — говорить археолог Роб Борн.

[ + – ] Стародавній носоріг. Ілюстрація Фото: Daily Mail

Поки що вчені не можуть сказати точно, чи жили всі виявлені тварини разом в один і той самий час. Можливо, тварини впали в яму і не змогли вибратися, а хижаки також застрягли тут, намагаючись дістатися травоїдних видів. Учені також вважають, що тварини могли померти в іншому місці, а згодом їх змило сюди водою.

"Десятки тисяч років тому ця територія виглядала інакше, і ці тварини могли загинути в різних місцях", — говорить Борн.