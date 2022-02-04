Ученые рассказали, почему собаки лают на машины
Исследователи говорят, что такому раздражающему поведению собак есть рациональное объяснение.
Большинство людей, в особенности, водители, сталкивались с ситуацией, когда собаки без особой причины начинали бросаться под колеса и лаять на машины, мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства, пишет Cuteness.
Однако такому поведению есть рациональное объяснение.
Инстинкты
Когда ваша собака лает на других собак или людей, в этот момент может действовать целый ряд факторов. Таким способом животное заявляет права на свою территорию, требует внимания, защищается или просто здоровается.
Однако собака, которая лает на движущийся объект, например на автомобиль, не пытается поздороваться. Лай и погоня за машиной могут имитировать естественный охотничий инстинкт собаки — охоту на добычу. Сильный звук нескольких транспортных средств звучит для собак как громкое рычание, которое вселяет в них страх.
Хищная агрессия собаки побуждает ее преследовать все, что проносится мимо на высокой скорости. По мнению собаки, это убегающая добыча, которую нужно поймать. Однако, когда ваша собака гонится за машиной, она будет гнаться только до определенного места, а затем внезапно остановится. Это происходит потому, что автомобиль или предполагаемая угроза покинули территорию вашей собаки и она успокоилась.
Отвоевание территории
Когда в ваш дом приходит новый человек, очевидная причина, по которой ваша собака на него лает, заключается в том, что она воспринимает его как незнакомца и не доверяет ему. Та же самая причина действует, когда ваш любимец лает на движущееся транспортное средство.
Собаки расширяют свою территорию, мочась на деревья и транспортные средства района, в котором они живут. Когда к ним приближается машина или велосипед, не принадлежащее их территории, они чувствуют его запах. Это приводит их в бешенство, так как они не приемлют, чтобы что-либо чужое заходило на их территорию. В результате чего они начинают лаять.
Скука
Собаки часто могут лаять из-за скуки. Если ваш питомец лает не только на машины, но и на все и вся, это может быть признаком скуки. Для здоровой и полноценной жизни собаки нуждаются в умственных и физических нагрузках. Именно поэтому машины — заманчивые стимулы для них, так как они громкие, вонючие и быстрые.
Одиночество
Собаки — социальные существа, и когда они чувствуют себя одинокими, они проводят время, просто лая на людей или преследуя транспортные средства. Это помогает им бороться с одиночеством и заставляет чувствовать себя счастливыми.
Как предотвратить лай?
Собаки, которые бегут за машиной или выходят на дорогу, могут попасть под колеса транспортных средств или стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Поэтому важно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое поведение.
- С первого момента, как ваш любимец проявит интерес к движущейся машине, перенаправьте его внимание на что-нибудь столь же интересующее и захватывающее.
- Прежде чем выводить питомца на прогулку, возьмите с собой лакомства и игрушку. Когда вы увидите, что ваш четырехлапый друг начинает проявлять любопытство к машинам, отвлеките его внимание. Позовите его и вознаградите лакомством или игрушкой. Делайте это каждый раз, когда проезжает машина, чтобы у него возникла естественная ассоциация с тем, что он поворачивается к вам и надеется получить вознаграждение.
- Обязательно тренируйте свою собаку с раннего возраста. Дайте псу понять, что вы — "вожак стаи", и ваша задача — защищать дом и прилегающую территорию. Таким образом, животное не будет чувствовать необходимости предупреждать о предполагаемых угрозах. Ваш питомец будет меньше лаять на других людей и на машины, если будет знать, что у вас все под контролем.
- Если все сводится к скуке, обеспечьте своей собаке обильную физическую активность и умственную стимуляцию. Больше с ней играйте и веселитесь, чтобы она не попадала в опасные ситуации, например, не гонялась за машинами.