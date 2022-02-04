Учені розповіли, чому собаки гавкають на машини

Дослідники кажуть, що такій дратівливій поведінці собак є раціональне пояснення.

Більшість людей, особливо водії, стикалися з ситуацією, коли собаки без особливої причини починали кидатися під колеса та гавкати на машини, мотоцикли, велосипеди й інші транспортні засоби, пише Cuteness.

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Проте такій поведінці є раціональне пояснення.

Інстинкти

[ + – ] Гавкання та погоня за машиною можуть імітувати природний мисливський інстинкт собаки — полювання на здобич

Коли ваш собака гавкає на інших собак або людей, у цей момент може діяти низка факторів. У такий спосіб тварина заявляє права на свою територію, вимагає уваги, захищається чи просто вітається.

Проте собака, яка гавкає на об'єкт, що рухається, наприклад на автомобіль, не намагається привітатися. Гавкання та погоня за машиною можуть імітувати природний мисливський інстинкт собаки — полювання на здобич. Сильний звук кількох транспортних засобів звучить для собак як гучне гарчання, яке вселяє страх.

Хижа агресія собаки спонукає її переслідувати все, що проноситься повз на високій швидкості. На думку собаки, це здобич, яка втікає і яку потрібно спіймати. Однак, коли ваш собака женеться за машиною, він гнатиметься лише до певного місця, а потім раптово зупиниться. Це відбувається тому, що автомобіль або передбачувана загроза покинули територію вашого собаки і він заспокоївся.

Відвоювання території

[ + – ] Коли до собак наближається машина або велосипед, що не належить їхній території, тварини починають гавкати

Коли у ваш будинок приходить нова людина, очевидна причина, через яку ваш собака на неї гавкає, полягає в тому, що він сприймає її як незнайомця і не довіряє їй. Та ж сама причина діє, коли ваш улюбленець гавкає на транспортний засіб, що рухається.

Собаки розширюють свою територію, мочачись на дерева та транспортні засоби району, у якому вони живуть. Коли до них наближається машина або велосипед, що не належить до їхньої території, вони відчувають запах. Це приводить їх у сказ, тому що вони не сприймають, щоб щось чуже заходило на їхню територію, внаслідок чого вони починають гавкати.

Нудьга

[ + – ] Собаки часто можуть гавкати через нудьгу

Собаки часто можуть гавкати через нудьгу. Якщо ваш вихованець гавкає не тільки на машини, але й на все інше, це може бути ознакою нудьги. Для здорового та повноцінного життя собаки потребують розумових і фізичних навантажень. Саме тому машини — привабливі стимули для них, тому що вони гучні, смердючі та швидкі.

Самотність

Собаки — соціальні істоти, і коли вони почуваються самотніми, вони проводять час, просто гавкаючи на людей або переслідуючи транспортні засоби. Це допомагає їм боротися із самотністю та змушує почуватися щасливими.

[ + – ] Собаки — соціальні істоти, і коли вони почуваються самотніми, вони проводять час, просто гавкаючи на людей або переслідуючи транспортні засоби

Як запобігти гавканню?

Собаки, які біжать за машиною або виходять на дорогу, можуть потрапити під колеса транспортних засобів або спричинити дорожньо-транспортні пригоди. Тому важливо зробити все можливе, щоб запобігти такій поведінці.