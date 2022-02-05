Искусственный снег Олимпиады 2022: Китай потратил дневную норму воды для 100 млн человек

Глобальное потепление все чаще вынуждает прибегать к помощи машин-генераторов. При этом спортсмены жалуются на повышенную сложность и опасность.

Большинство объектов на Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай) покрыты искусственным снегом. Об этом пишет сайт телеканала CNN.

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На фоне глобального потепления зимняя Олимпиада практически полностью зависит от искусственного покрытия, который специальные машины сейчас производят и разбрасывают по склонам к северо-западу от Пекина. Его изготовление требует значительного количества энергии и воды. По оценкам Международного олимпийского комитета, на производство снега для Олимпиады 2022 потребуется 185 млн литров воды. Этого достаточно, чтобы наполнить 3600 средних бассейнов, кроме того, это дневная норма питьевой воды для почти 100 миллионов человек.

В этом году в регионе наблюдается сильная засуха, хотя здесь и до этого редко случаются снегопады. Среднегодовое количество снегопадов в Яньцине (где находятся альпийские склоны) и Чжанцзякоу (где проводятся многие другие мероприятия, включая биатлон) составляет примерно 20 сантиметров, хотя были зарегистрированы более снежные годы. При этом средняя температура довольно высокая для зимы: днем она держится выше нуля, ночью изредка опускаются до -10 градусов по Цельсию. Согласно недавнему отчету Slippery Slopes, подготовленному лондонским университетом ЛафбороВ самом Пекине, где будет проходить несколько мероприятий на открытом воздухе, в феврале за последние 30 лет в большинство дней температура также была плюсовой.

Согласно отчету Slippery Slopes, для покрытия примерно 800 тыс. квадратных метров зоны олимпийских состязаний в Китае требуется 1,2 млн кубических метров снега. Итальянской компании TechnoAlpin поручили покрыть четыре открытых площадки для проведения соревнований. По словам регионального менеджера компании Майкла Майра — это первый раз в истории, когда одной компании доверили обеспечить весь снег для зимней Олимпиады. Проблемой является высокая температура, из-за которой вода не замерзает.

Как рассказал директор Лаборатории снега и лавин в Университете штата Монтана Джорди Хендрикс, последние технологии позволяют создавать искусственный снег даже при температуре выше нуля. Он получается более плотным и твердым по сравнению с настоящим. TechnoAlpin сообщил CNN, что в 2018 году начал поставлять в Пекин большое количество снежных пушек, вентиляторных генераторов снега и градирен — устройств для охлаждения воды атфосферным воздухом. Среди этих машин была новая технология, используемая в тренировочном центре китайских спортсменов: "Снежная Фабрика" (SnowFactory).

"Представляйте ее как очень сложную версии ледогенератора в вашем холодильнике, но на стероидах", — объяснил Джорди Хендрикс.

Недавнее исследование показало, что только в одном из 21 городов, в которых проводились зимние Олимпийские игры за последние 50 лет, к концу 21 века климат позволит заниматься зимними видами спорта, если не снизить выбросы. С глобальным увеличением температуры погода становится все менее стабильной, поэтому организаторам соревнований приходится все чаще полагаться на искусственный снег вместо настоящего.

Спортсмены также говорят, что соревноваться на искусственном снегу сложнее и опаснее. Как сообщил CNN французский лыжник Клеман Парисс, бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане, рукотворное покрытие чаще леденеет и становится более скользким. Шотландская лыжница-фристайлер Лаура Дональдсон также негативно высказалась об искусственном снеге: если супертрубы для фристайла создаются машинами в неблагоприятную погоду, то становятся полностью ледяными.

"Это опасно для спортсменов, некоторые погибли", — подчеркнула спортсменка.

Не только Международный олимпийский комитет, но и многие горнолыжные курорты сталкиваются с дефицитом снега. Изменение климата подталкивает многие компании заботиться о создании искусственного покрытия.

Ранее Китай обвинили в сокрытии реальных расходов на подготовку Олимпиады-2022 в Пекине. Исследователи подсчитали, что на организацию потратили как минимум $38,5 млрд вместо заявленных $3,9 млрд.