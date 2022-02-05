Штучний сніг Олімпіади 2022: Китай витратив денну норму води на 100 млн осіб

Глобальне потепління все частіше змушує використовувати машини-генератори. При цьому спортсмени скаржаться на підвищену складність та небезпеку.

Більшість об'єктів на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні (Китай) покриті штучним снігом. Про це пише сайт телеканалу CNN.

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На тлі глобального потепління зимова Олімпіада практично повністю залежить від штучного покриття, яке спеціальні машини зараз виробляють та розкидають на схилах на північний захід від Пекіна. Його виготовлення вимагає значної кількості енергії та води. За оцінками Міжнародного олімпійського комітету, на виробництво снігу для Олімпіади 2022 знадобиться 185 млн літрів води. Цього достатньо, щоб наповнити 3600 середніх басейнів, крім того, це денна норма питної води майже для 100 мільйонів осіб.

Цього року в регіоні спостерігається сильна посуха, хоча тут і раніше рідко траплялися снігопади. Середньорічна кількість снігопадів у Яньціні (де знаходяться альпійські схили) та Чжанцзякоу (де проводяться багато інших заходів, включаючи біатлон) становить приблизно 20 сантиметрів, хоча були зареєстровані більш сніжні роки. При цьому середня температура досить висока для зими: вдень вона тримається вище нуля, вночі зрідка опускаються до -10 градусів за Цельсієм. Згідно з нещодавнім звітом Slippery Slopes, підготовленим лондонським університетом Лафборо, у самому Пекіні, де проходитиме кілька заходів на відкритому повітрі, у лютому за останні 30 років у більшість днів температура також була плюсовою.

Згідно зі звітом Slippery Slopes, для покриття приблизно 800 тис. квадратних метрів зони олімпійських змагань у Китаї потрібно 1,2 млн. кубічних метрів снігу. Італійській компанії TechnoAlpin доручили покрити чотири відкритих майданчики для проведення змагань. За словами регіонального менеджера компанії Майкла Майра, це вперше в історії, коли одній компанії довірили забезпечити весь сніг для зимової Олімпіади. Проблемою є висока температура, через яку вода не замерзає.

Як розповів директор Лабораторії снігу та лавин в Університеті штату Монтана Джорді Хендрікс, останні технології дозволяють створювати штучний сніг навіть за температури вище нуля. Він виходить щільнішим і твердішим у порівнянні зі справжнім. TechnoAlpin повідомив CNN, що у 2018 році почав постачати до Пекіна велику кількість снігових гармат, вентиляторних генераторів снігу та градирень – пристроїв для охолодження води атфосферним повітрям. Серед цих машин була нова технологія, що використовується у тренувальному центрі китайських спортсменів: "Снігова Фабрика" (SnowFactory).

"Уявляйте її як дуже складну версію льодогенератора у вашому холодильнику, але на стероїдах", — пояснив Джорді Хендрікс.

Нещодавнє дослідження показало, що тільки в одному з 21 міст, в яких проводилися зимові Олімпійські ігри за останні 50 років, до кінця 21 століття клімат дозволить займатися зимовими видами спорту, якщо не зменшити викиди. З глобальним збільшенням температури погода стає менш стабільною, тому організаторам змагань доводиться все частіше покладатися на штучний сніг замість справжнього.

Спортсмени також кажуть, що змагатися на штучному снігу складніше та небезпечніше. Як повідомив CNN французький лижник Клеман Паріс, який став бронзовим призером Олімпіади-2018 у Пхенчхані, рукотворне покриття частіше льодяніє і стає більш слизьким. Шотландська лижниця-фрістайлер Лаура Дональдсон також негативно висловилася про штучний сніг: якщо супертруби для фрістайлу створюються машинами у несприятливу погоду, то стають повністю крижаними.

"Це небезпечно для спортсменів, деякі загинули", — наголосила спортсменка.

Не лише Міжнародний олімпійський комітет, а й багато гірськолижних курортів стикаються з дефіцитом снігу. Зміна клімату підштовхує багато компаній дбати про створення штучного покриття.

Раніше Китай звинуватили у приховуванні реальних витрат на підготовку Олімпіади-2022 у Пекіні. Дослідники підрахували, що на організацію витратили як мінімум $38,5 млрд. замість заявлених $3,9 млрд.