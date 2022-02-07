Астрономы нашли самую молодую пару астероидов в Солнечной системе

Ученые выяснили, что два астероида сформировались всего менее 300 лет назад, но как они появились, пока остается загадкой.

Два астероида, которых назвали 2019 PR2 и 2019 QR6, астрономы обнаружили по отдельности еще в 2019 году. За это время ученые выяснили, что это система из двух астероидов и они образовались всего около 300 лет назад. Только недавно астрономы выяснили, что у них необычная эллиптичная орбита, по сравнению с другими астероидами, которые летают недалеко от Земли вокруг Солнца. Но у ученых пока нет ответа, каким именно образом образовались эти два космических камня, сообщает ScienceAlert.

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"Это самая молодая пара астероидов из обнаруженных в Солнечной системе. Они появились всего примерно 300 лет назад и по космическим меркам это произошло даже не вчера, а сегодня утром", — говорит Петр Фатка из Астрономического института Чешской академии наук.

Когда сформировалась Солнечная система, весь материал, который не вошел в состав планет или Солнца, остался в виде обломком, в том числе в виде астероидов и комет.

Некоторые астрономы считают, что планеты, такие как Земля, Венера, Марс и Меркурий, появились в результате притягивания таких космических тел. Поэтому астероиды привлекают ученых не только как свидетели ранней Солнечной системы, но и как строительные блоки планет.

Двойные астероиды не являются необычным явлением. Но механизмы образования двойных астероидов изучены плохо. Поэтому ученые провели дополнительные наблюдения за парой астероидов 2019 PR2 и 2019 QR6, чтобы узнать больше о их истории.

[ + – ] Двойные астероиды не являются необычным явлением. Но механизмы образования двойных астероидов изучены плохо Фото: SciTechDaily

Наблюдения показали, что больший астероид имеет диаметр примерно 1 км, а меньший – примерно полкилометра. Изображения поверхности также говорят о том, что они имеют похожий состав.

"Мы считаем, что эти два астероида появились из одного родительского объекта", — говорит Фатка.

Ученые объединили астрономические наблюдения и данные компьютерного моделирования, и выяснили, что пара космических камней отделилась от родительского объекта всего 270 лет назад.

"Большинство пар астероидов, вероятно, образовались в результате распада быстро вращающегося астероида. Но наши наблюдения показывают, что именно эти камни могли появиться и из кометы", — говорит Фатка.

"Но в настоящее время тела не проявляют никаких признаков кометной активности. Поэтому, до сих пор неясно как эти астероиды появились из одного родительского тела и из какого именно всего 300 лет назад", — говорит Николас Московиц из обсерватории Лоуэлла, США.

Астероиды 2019 PR2 и 2019 QR6 приблизятся к Земле в 2033 году. Ученые надеются получить ответы на интересующие их вопросы при более пристальном наблюдении за этими объектами через 10 лет.