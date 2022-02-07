Астрономи знайшли наймолодшу пару астероїдів у Сонячній системі

Учені з'ясували, що два астероїди сформувалися менше 300 років тому, але як вони з'явилися, поки що залишається загадкою.

Два астероїди, яких назвали 2019 PR2 і 2019 QR6, астрономи виявили окремо ще у 2019 році. За цей час учені з'ясували, що це система двох астероїдів і вони утворилися всього близько 300 років тому. Тільки недавно астрономи з'ясували, що вони мають незвичайну еліптичну орбіту, порівняно з іншими астероїдами, які літають неподалік від Землі навколо Сонця. Але вчені поки що не мають відповіді, яким саме чином утворилися ці два космічні камені, повідомляє ScienceAlert.

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"Це наймолодша пара астероїдів із виявлених у Сонячній системі. Вони з'явилися лише приблизно 300 років тому, і за космічними мірками це сталося навіть не вчора, а сьогодні вранці", — каже Петро Фатка з Астрономічного інституту Чеської академії наук.

Коли сформувалася Сонячна система, весь матеріал, який не увійшов до складу планет або Сонця, залишився у вигляді уламків, у тому числі у вигляді астероїдів і комет.

Деякі астрономи вважають, що планети, такі як Земля, Венера, Марс і Меркурій, з'явилися внаслідок притягання таких космічних тіл. Тому астероїди приваблюють учених не тільки як свідки ранньої Сонячної системи, а й як будівельні блоки планет.

Подвійні астероїди не є незвичайним явищем. Але механізми утворення подвійних астероїдів вивчені погано. Тому вчені провели додаткові спостереження за парою астероїдів 2019 PR2 і 2019 QR6, щоб дізнатися більше про їхню історію.

[ + – ] Подвійні астероїди не є незвичайним явищем. Але механізми утворення подвійних астероїдів вивчені погано Фото: SciTechDaily

Спостереження показали, що більший астероїд має діаметр приблизно 1 км, а менший приблизно пів кілометра. Зображення поверхні також свідчать, що вони мають схожий склад.

"Ми вважаємо, що ці два астероїди з'явилися з одного батьківського об'єкта", — каже Фатка.

Учені об'єднали астрономічні спостереження та дані комп'ютерного моделювання та з'ясували, що пара космічного каміння відокремилася від батьківського об'єкту всього 270 років тому.

"Більшість пар астероїдів, імовірно, утворилися в результаті розпаду астероїда, що швидко обертається. Але наші спостереження показують, що саме це каміння могло з'явитися і з комети", — говорить Фатка.

"Але нині тіла не виявляють жодних ознак кометної активності. Тому досі неясно, як ці астероїди з'явилися з одного батьківського тіла та з якого саме всього 300 років тому", — каже Ніколас Московіц із обсерваторії Лоуелла, США.

Астероїди 2019 PR2 і 2019 QR6 наблизяться до Землі у 2033 році. Вчені сподіваються отримати відповіді на питання, що їх цікавлять, за пильнішого спостереження за цими об'єктами через 10 років.