Астрономи знайшли наймолодшу пару астероїдів у Сонячній системі
Учені з'ясували, що два астероїди сформувалися менше 300 років тому, але як вони з'явилися, поки що залишається загадкою.
Два астероїди, яких назвали 2019 PR2 і 2019 QR6, астрономи виявили окремо ще у 2019 році. За цей час учені з'ясували, що це система двох астероїдів і вони утворилися всього близько 300 років тому. Тільки недавно астрономи з'ясували, що вони мають незвичайну еліптичну орбіту, порівняно з іншими астероїдами, які літають неподалік від Землі навколо Сонця. Але вчені поки що не мають відповіді, яким саме чином утворилися ці два космічні камені, повідомляє ScienceAlert.
"Це наймолодша пара астероїдів із виявлених у Сонячній системі. Вони з'явилися лише приблизно 300 років тому, і за космічними мірками це сталося навіть не вчора, а сьогодні вранці", — каже Петро Фатка з Астрономічного інституту Чеської академії наук.
Коли сформувалася Сонячна система, весь матеріал, який не увійшов до складу планет або Сонця, залишився у вигляді уламків, у тому числі у вигляді астероїдів і комет.
Деякі астрономи вважають, що планети, такі як Земля, Венера, Марс і Меркурій, з'явилися внаслідок притягання таких космічних тіл. Тому астероїди приваблюють учених не тільки як свідки ранньої Сонячної системи, а й як будівельні блоки планет.
Подвійні астероїди не є незвичайним явищем. Але механізми утворення подвійних астероїдів вивчені погано. Тому вчені провели додаткові спостереження за парою астероїдів 2019 PR2 і 2019 QR6, щоб дізнатися більше про їхню історію.
Спостереження показали, що більший астероїд має діаметр приблизно 1 км, а менший приблизно пів кілометра. Зображення поверхні також свідчать, що вони мають схожий склад.
"Ми вважаємо, що ці два астероїди з'явилися з одного батьківського об'єкта", — каже Фатка.
Учені об'єднали астрономічні спостереження та дані комп'ютерного моделювання та з'ясували, що пара космічного каміння відокремилася від батьківського об'єкту всього 270 років тому.
"Більшість пар астероїдів, імовірно, утворилися в результаті розпаду астероїда, що швидко обертається. Але наші спостереження показують, що саме це каміння могло з'явитися і з комети", — говорить Фатка.
"Але нині тіла не виявляють жодних ознак кометної активності. Тому досі неясно, як ці астероїди з'явилися з одного батьківського тіла та з якого саме всього 300 років тому", — каже Ніколас Московіц із обсерваторії Лоуелла, США.
Астероїди 2019 PR2 і 2019 QR6 наблизяться до Землі у 2033 році. Вчені сподіваються отримати відповіді на питання, що їх цікавлять, за пильнішого спостереження за цими об'єктами через 10 років.