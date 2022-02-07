Странное чувство: почему некоторые люди испытывают тревогу во время похмелья

Новые исследование показывают, что некоторые люди во время похмелья чувствуют обеспокоенность. И ученые объяснили, почему это происходит.

Утро после бурного вечера с алкоголем никогда не бывает веселым. У большинства людей во время похмелья появляются головная боль, усталость, чувство жажды и тошнота. Но некоторые испытывают чувство тревоги и для этого есть свои причины, сообщает The Conversation.

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По оценкам ученых тревогу во время похмелья могут ощущать примерно 12% людей и это чувство может иметь разные характерные черты у каждого отдельного человека.

Похмелье - это стресс для всего организма

"Вообще похмелье приводит к состоянию физиологического стресса для организма, который похож на стресс, вызванный болезнью или травмой", — говорит Крейг Ганн из Бристольского университета, Великобритания.

В результате повышается уровень кортизола, который иногда называют гормоном стресса, повышается давление и частота сердцебиения. Подобное происходит, когда человек чем-то обеспокоен.

"Во время похмелья активность мозга снижается, и он не может нормально справляться с тревожными мыслями", — говори Ганн.

Некогда справляться с тревогой, когда так плохо

Человек с похмелья может быть слишком занят борьбой с тошнотой, головной болью или недосыпанием, чтобы эффективно справляться с тревогой.

"Наши исследования показали, что во время похмелья людям сложнее управлять своими эмоциями, у них снижаются умственные способности, искажается восприятие окружающей действительности и у некоторых людей мозг не может справится с появлением чувства тревоги и беспокойства", — говорит Ганн.

[ + – ] Человек с похмелья может быть слишком занят борьбой с тошнотой, головной болью или недосыпанием, чтобы эффективно справляться с тревогой Фото: The Conversation

Но почему одни люди испытывают беспокойство во время похмелья, а другие нет?

Головная боль или боль во всем теле являются часто неотъемлемой частью похмелья. По словам Ганна, некоторые люди слишком преувеличивают уровень боли или ждут, что станет еще хуже. Именно их чаще посещают беспокойные мысли. Также у таких людей похмелье проходит более тяжело.

С другой стороны, чувство тревоги может возникнуть во время похмелья у тех, кто употреблял алкоголь в состоянии сильной депрессии или гнева. Но на появление беспокойства в мыслях также влияют психологические особенности каждого отдельного человека.

"Перед употреблением алкоголя, подумайте о том, как вы будете себя чувствовать утром. У вас должно быть обязательно время, чтобы восстановится и избежать стрессовых мыслей", — говорит Ганн.

Лучший способ избежать похмелья и особенно тревожных мыслей утром после бурного отдыха — это вообще не пить или, по крайней мере, пить в умеренных количествах, резюмирует ученый.