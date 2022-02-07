Дивне почуття: чому деякі люди відчувають тривогу під час похмілля

Нові дослідження показують, що деякі люди під час похмілля відчувають занепокоєння. І вчені пояснили, чому це відбувається.

Ранок після бурхливого вечора з алкоголем ніколи не буває веселим. У більшості людей під час похмілля з'являється головний біль, втома, почуття спраги й нудота. Але дехто відчуває тривогу, і на це є свої причини, повідомляє The Conversation.

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За оцінками вчених, тривогу під час похмілля можуть відчувати приблизно 12% людей, і вона може мати різні своєрідні особливості в кожної окремої людини.

Похмілля — це стрес для всього організму

"Взагалі, похмілля спричиняє фізіологічний стрес для організму, подібний на стрес, що спричиняє хвороба або травма", — каже Крейг Ганн із бристольського університету, Великобританія.

В результаті збільшується рівень кортизолу, який іноді називають гормоном стресу, підвищується тиск та частота серцебиття. Подібне відбувається, коли людина чимось стурбована.

"Під час похмілля активність мозку знижується, і він не може нормально справлятися з тривожними думками", — каже Ганн.

Ніколи справлятися з тривогою, коли так погано

Людина з похмілля може бути занадто зайнята боротьбою з нудотою, головним болем або недосипанням, щоб ефективно справлятися з тривогою.

"Наші дослідження показали, що під час похмілля людям складніше керувати своїми емоціями, у них знижуються розумові здібності, спотворюється сприйняття навколишньої дійсності, й в деяких людей мозок не може впоратися з появою почуття тривоги та занепокоєння", — каже Ганн.

[ + – ] Людина з похмілля може бути занадто зайнята боротьбою з нудотою, головним болем або недосипанням, щоб ефективно справлятися з тривогою Фото: The Conversation

Але чому одні люди занепокоєні під час похмілля, а інші ні?

Головний біль або біль у всьому тілі часто є невіддільною частиною похмілля. За словами Ганна, деякі люди надто перебільшують рівень болю або чекають, що стане ще гіршим. Саме їх найчастіше відвідують неспокійні думки. Також у таких людей похмілля проходить важче.

З іншого боку, почуття тривоги може виникнути під час похмілля в тих, хто вживав алкоголь у стані сильної депресії чи гніву. Але на появу занепокоєння також впливають психологічні особливості кожної окремої людини.

"Перед вживанням алкоголю, подумайте про те, як ви почуватиметеся вранці. У вас обов'язково має бути час, щоб відновитися й уникнути стресових думок", — говорить Ганн.

Найкращий спосіб уникнути похмілля та особливо тривожних думок вранці після бурхливого відпочинку — це взагалі не пити чи принаймні пити в помірних кількостях, підсумовує вчений.