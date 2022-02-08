Прощай, кариес! Создана синтетическая зубная эмаль, которая тверже и прочнее настоящей
По словам исследователей, искусственная зубная эмаль, которую достаточно сложно создать, воспроизводит точный состав и структуру оболочки зуба.
Ученые из Бэйханского университета в Пекине, Китай, смогли создать искусственную эмаль, которая демонстрирует исключительные механические свойства. Искусственно созданная зубная эмаль является точным аналогом твердого минерализованного внешнего слоя зубов человека, сообщает SciTechDaily.
Настоящая зубная эмаль – это самый твердый биологический материал в организме человека. Эмаль на зубах имеет высокую прочность, вязгоупругость (свойство материалов быть и вязким, и упругим при деформации), и устойчива к повреждениям, несмотря на то, что толщина зубной эмали не больше 2 мм.
Свойства зубной эмали объясняются ее сложной структурой, ведь она почти полностью состоит из неорганических веществ, в основном из кристаллов гидроксиапатита, которые соединены между собой аморфной межгранулярной фазой (АМФ), состоящей из магнийзамещенного аморфного фосфата кальция. Но до этого точную структуру зубной эмали создать было очень сложно.
Ученые из Бэйханского университета под руководством Хэвэя Жао смогли создать искусственную эмаль, которая точно воспроизводит структуру настоящей эмали зубов человека. Ее создали из гидроксиапатитовых нановолокон, покрытых АМФ, которые выровняли с помощью двунаправленного замораживания с содержанием поливинилового спирта. По словам исследователей, такая структура полностью соответствует зубной эмали на атомном уровне.
В рамках экспериментов ученые доказали, что синтетическая эмаль имеет такую же прочность, вязкоупругость и устойчива к повреждениям, как и настоящая зубная эмаль. А по некоторым характеристикам даже превосходит природный аналог.