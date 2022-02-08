Прощай, кариес! Создана синтетическая зубная эмаль, которая тверже и прочнее настоящей

По словам исследователей, искусственная зубная эмаль, которую достаточно сложно создать, воспроизводит точный состав и структуру оболочки зуба.

Ученые из Бэйханского университета в Пекине, Китай, смогли создать искусственную эмаль, которая демонстрирует исключительные механические свойства. Искусственно созданная зубная эмаль является точным аналогом твердого минерализованного внешнего слоя зубов человека, сообщает SciTechDaily.

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Настоящая зубная эмаль – это самый твердый биологический материал в организме человека. Эмаль на зубах имеет высокую прочность, вязгоупругость (свойство материалов быть и вязким, и упругим при деформации), и устойчива к повреждениям, несмотря на то, что толщина зубной эмали не больше 2 мм.

Свойства зубной эмали объясняются ее сложной структурой, ведь она почти полностью состоит из неорганических веществ, в основном из кристаллов гидроксиапатита, которые соединены между собой аморфной межгранулярной фазой (АМФ), состоящей из магнийзамещенного аморфного фосфата кальция. Но до этого точную структуру зубной эмали создать было очень сложно.

[ + – ] Синтетическая эмаль имеет такую же прочность, как и настоящая зубная эмаль, а по некоторым характеристикам даже превосходит природный аналог. Фото: SciTechDaily

Ученые из Бэйханского университета под руководством Хэвэя Жао смогли создать искусственную эмаль, которая точно воспроизводит структуру настоящей эмали зубов человека. Ее создали из ​​ гидроксиапатитовых нановолокон, покрытых АМФ, которые выровняли с помощью двунаправленного замораживания с содержанием поливинилового спирта. По словам исследователей, такая структура полностью соответствует зубной эмали на атомном уровне.

В рамках экспериментов ученые доказали, что синтетическая эмаль имеет такую же прочность, вязкоупругость и устойчива к повреждениям, как и настоящая зубная эмаль. А по некоторым характеристикам даже превосходит природный аналог.