Прощавай, карієс! Створена синтетична зубна емаль, яка твердіша і міцніша за справжню

За словами дослідників, штучна зубна емаль, яку досить складно створити, відтворює точний склад і структуру оболонки зуба.

Учені з Бейханського університету в Пекіні, Китай змогли створити штучну емаль, яка демонструє виняткові механічні властивості. Штучно створена зубна емаль є точним аналогом жорсткого мінералізованого зовнішнього шару зубів людини, повідомляє SciTechDaily.

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Справжня зубна емаль — це найтвердіший біологічний матеріал в організмі людини. Емаль на зубах має високу міцність, в'язкість (властивість матеріалів бути і в'язким, і пружним під час деформації), і стійка до пошкоджень, незважаючи на те, що товщина зубної емалі не більше 2 мм.

Властивості зубної емалі пояснюються її складною структурою, адже вона майже повністю складається з неорганічних речовин, переважно з кристалів гідроксиапатиту, які з'єднані між собою аморфною міжгранулярною фазою (АМФ), що складається з магнійзаміщеного аморфного фосфату кальцію. Але раніше точну структуру зубної емалі створити було дуже складно.

[ + – ] Синтетична емаль має таку саму міцність, як і справжня зубна емаль, а за деякими характеристиками навіть перевершує природний аналог. Фото: SciTechDaily

Учені з Бейханського університету під керівництвом Хеве Жао змогли створити штучну емаль, яка точно відтворює структуру справжньої емалі зубів людини. Її створили із гідроксиапатитових нановолокон, покритих АМФ, які вирівняли за допомогою двонаправленого заморожування з вмістом полівінілового спирту. За словами дослідників, така структура повністю відповідає зубній емалі на атомному рівні.

У межах експериментів учені довели, що синтетична емаль має таку саму міцність, в'язкопружність та стійкість до пошкоджень, як і справжня зубна емаль. А за деякими характеристиками навіть перевершує природний аналог.