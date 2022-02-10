Тайна Стивена Хокинга. Ученый оставил доску с записями, которые не могут расшифровать

Пытаясь раскрыть загадки космоса, Хокинг сам оставил загадку среди вещей в своем рабочем кабинете.

Стивен Хокинг, который умер в 2018 году в возрасте 76 лет очень дорожил настенной доской, которая исписана разными рисунками, надписями и уравнениями. Какие тайны хранит эта доска, до сих пор не известно. Но есть шанс, что загадку смогут разгадать в ближайшее время, сообщает The Guardian.

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Ценная для ученого настенная доска, на которой он записал неизвестные уравнения и нарисовал необычные рисунки, использовалась Хокингом в 1980 году во время конференции в Кембридже по суперпространству и супрегравитации. С тех пор она находилась в кабинете ученого, пока ее и еще более 700 предметов не приобрел Музей науки в Лондоне. Теперь это произведение научного искусства выставили на всеобщее обозрение, как часть огромной коллекции личных вещей знаменитого физика в Музее науки.

"Мы не оставляем надежду узнать, что означают все эти надписи на доске. Я надеюсь, что участники конференции в Кембридже 1980 года, которые еще живы, приедут к нам и расскажут, что все это значит", — говорит куратор выставки под названием "Стивен Хокинг за работой" Хуан-Андрес Леон.

[ + – ] Стивен Хокинг в своем рабочем кабинете в Кембриджском университете Фото: The Guardian

Что еще выставлено в качестве экспонатов в Музее науки?

Кроме интригующей всех доски с непонятной информацией на выставке вещей Стивена Хокинга представлены не все предметы, которые приобрел Музей науки, а лишь часть. Тем не менее все они интересны. Среди вещей, которые принадлежали Хокингу можно увидеть:

Редкую копию его докторской диссертации 1966 года;

Его инвалидное кресло;

Особенная куртка, которую подарили физику создатели сериала "Сипмсоны" за то, что он часто появлялся в мультсериале;

И другие не менее ценные для поклонников Хокинга и его теорий вещи.

"Люди не знают, каким был Хокинг в повседневной жизни. Здесь собрано много его вещей, которые действительно показывают, что делало Хокинга таким уникальным", — говорит Леон.

[ + – ] Особую именную куртку подарили Хокингу создатели сериала "Сипмсоны" Фото: The Guardian

Стивен Хокинг и черные дыры

Одной из тем, над которой работал Хокинг был процесс формирования черных дыр. Они появляются после взрыва и сжатия звезды. Но Хокинг решил посмотреть на этот процесс в обратной порядке и показал, что Вселенная должна появиться после взрыва из одной точки пространства и времени.

Также Хокинг показал, что черные дыры не такие уже и черные, а выпускают в космос излучение, которое получило название излучение Хокинга, а потом эти дыры испаряются.

[ + – ] Стальной футляр для голосового синтезатора Стивена Хокинга Фото: The Guardian

Должность Исаака Ньютона

30 лет, с 1979 года Стивен Хокинг занимал почетную должность Лукасовский профессор математики в Кембриджском университете, которую за 300 лет до этого более 30 лет занимал Исаак Ньютон. Именно поэтому Хокингу представители компании Intel подарили стеклянное яблоко, на котором изображен микроволновый фон, своеобразное воспоминание о Большом взрыве.

Хокинг описал небольшие колебания космического микроволнового фона, который остался как свидетельство процессов в ранней Вселенной из которых сформировались звезды и галактики. Хокинг называл этот фон или реликтовое излучение – "отпечатками творения".

Выставку "Стивен Хокинг за работой" можно посетить бесплатно в Музее науки в Лондоне до 12 июня 2022 года. Затем экспозиция отправится в турне другими городами Англии.