Таємниця Стівена Гокінга. Вчений залишив дошку із записами, які не можуть розшифрувати

Намагаючись розкрити загадки космосу, Гокінг сам залишив загадку серед речей у своєму робочому кабінеті.

Стівен Гокінг, який помер у 2018 році у віці 76 років, дуже дорожив настінною дошкою, яка заповнена різними малюнками, написами та рівняннями. Які таємниці зберігає ця дошка, досі не відомо. Але є шанс, що загадку можуть розгадати найближчим часом, повідомляє The Guardian.

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Цінну для вченого настінну дошку, на якій він записав невідомі рівняння та намалював незвичайні малюнки, використовував Гокінг у 1980 році під час конференції в Кембриджі з суперпростору та супергравітації. З того часу вона знаходилася в кабінеті вченого, поки її та ще понад 700 предметів не придбав Музей науки в Лондоні. Тепер цей витвір наукового мистецтва виставили на загальний огляд як частину величезної колекції особистих речей знаменитого фізика в Музеї науки.

"Ми не залишаємо надію дізнатися, що означають усі ці написи на дошці. Я сподіваюся, що учасники конференції в Кембриджі 1980 року, які ще живі, приїдуть до нас і розкажуть, що це все означає", — каже куратор виставки під назвою "Стівен Гокінг за роботою" Хуан-Андрес Леон.

[ + – ] Стівен Гокінг у своєму робочому кабінеті в Кембриджському університеті Фото: The Guardian

Що ще виставили як експонати в Музеї науки?

Окрім дошки, що інтригує, з незрозумілою інформацією на виставці речей Стівена Гокінга представили не всі предмети, які придбав Музей науки, а лише частину. Проте всі вони цікаві. Серед речей, що належали Гокінгу, можна побачити:

Рідкісну копію його докторської дисертації 1966 року;

Його інвалідне крісло;

Особливу куртку, яку подарували фізику творці серіалу "Сіпмсони" через те, що він часто з'являвся в мультсеріалі;

І інші не менш цінні для шанувальників Гокінга та його теорій речі.

"Люди не знають, яким був Гокінг у повсякденному житті. Тут зібрано багато його речей, які справді показують, що робило Гокінга таким унікальним", — говорить Леон.

[ + – ] Особливу іменну куртку подарували Гокінгу творці серіалу "Сіпмсони" Фото: The Guardian

Стівен Гокінг та чорні діри

Однією з тем, над якою працював Гокінг, був процес формування чорних дір. Вони з'являються після вибуху та стиснення зірки. Але Гокінг вирішив подивитися на цей процес у зворотному порядку і показав, що Всесвіт має з'явитися після вибуху з однієї точки простору та часу.

Також Гокінг показав, що чорні діри не такі вже й чорні, а випускають у космос випромінювання, яке отримало назву випромінювання Гокінгу, а потім ці діри випаровуються.

[ + – ] Сталевий футляр для голосового синтезатора Стівена Гокінга Фото: The Guardian

Посада Ісаака Ньютона

30 років, з 1979 року Стівен Гокінг обіймав почесну посаду Лукасівський професор математики в Кембриджському університеті, яку за 300 років до цього понад 30 років обіймав Ісаак Ньютон. Саме тому Гокінгу представники компанії Intel подарували скляне яблуко, на якому зображено мікрохвильове тло, своєрідний спогад про Великий вибух.

Гокінг описав невеликі коливання космічного мікрохвильового фону, який залишився як свідчення процесів у ранньому Всесвіті, з яких сформувалися зірки та галактики. Гокінг називав це тло або реліктове випромінювання — "відбитками творіння".

Виставку "Стівен Гокінг за роботою" можна відвідати безплатно в Музеї науки в Лондоні до 12 червня 2022 року. Потім експозиція вирушить у турне іншими містами Англії.