На Марс за 45 дней. Корабли на Красную планету предлагают запускать с помощью лазера

Исследователи считают, что с помощью революционной идеи смогут сократить полет к Марсу на месяцы.

Основная проблема колонизации Марса, которую придется решать в ближайшем будущем, заключается в вопросе, как быстро доставлять людей на планету. Об этом пишет Phys.org.

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Группа исследователей занялась поиском решений этой проблемы и выдвинула неординарную идею. Исследователи предлагают использовать лазер, установленный на Земле, чтобы отправлять корабли на Марс всего за 45 дней. Отметим, что на данный момент полет с нашей планеты на Марс занимает как минимум 115 дней.

Команда ученых из Университета Макгилла (Канада) предлагает использовать 10-метровую лазерную решетку, установленную на Земле, чтобы питать орбитальный космический корабль.

Согласно идее ученых, наземный лазер будет нагревать водородную плазму в корабле, пока не получится достаточно перегретого газообразного водорода для полета на Марс. Такой метод позволил бы обеспечить межпланетную тягу без доставки тяжелых баков с топливом в космос.

"Лазерно-тепловой двигатель позволит быстро доставлять в пункт назначения тонну полезной нагрузки с помощью лазерной решетки размером с волейбольную площадку", – говорит ведущий автор исследования из Университета Макгилла Эммануэль Дюплей.

Дюплей и его команда занялись проектом после того, как NASA учредило конкурс. Инженерам было предложено разработать способ, который позволил бы доставить тонну полезного груза на Марс не более чем за 45 дней.

Предложенный проект позволит доставить полезные грузы и самих астронавтов на Марс намного быстрее, чем на ракетах с химическим топливом.

По прибытию на место корабли с лазерно-тепловыми двигателями будут использовать атмосферу Марса для аэроторможения. Это достаточно сложный и опасный маневр, который позволяет быстро замедлить скорость корабля.

Традиционные космические корабли используют для замедления химическое топливо, которое занимает больше места на корабле и весит намного больше. Использование атмосферы Марса для замедления корабля позволит оставить на Земле тонны топлива.

Многообещающая идея для полетов на Марс пока находится на стадии концепции, поэтому пока человечеству придется полагаться на традиционные ракеты.