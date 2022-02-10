Марс за 45 днів. Кораблі на Червону планету пропонують запускати за допомогою лазера

Дослідники вважають, що за допомогою революційної ідеї можуть скоротити політ до Марса на місяці.

Основна проблема колонізації Марса, яку доведеться вирішувати у найближчому майбутньому, полягає у питанні, як швидко доставляти людей на планету. Про це пише Phys.org.

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Група дослідників зайнялася пошуком вирішення цієї проблеми і висунула неординарну ідею. Дослідники пропонують використовувати лазер, встановлений Землі, щоб відправляти кораблі на Марс лише за 45 днів. Зазначимо, що зараз політ із нашої планети на Марс займає як мінімум 115 днів.

Команда вчених з Університету Макгілла (Канада) пропонує використовувати 10-метрові лазерні ґрати, встановлені на Землі, щоб живити орбітальний космічний корабель.

Згідно з ідеєю вчених, наземний лазер нагріватиме водневу плазму в кораблі, поки не вийде достатньо перегрітого газоподібного водню для польоту на Марс. Такий метод дозволив би забезпечити міжпланетну тягу без доставлення важких баків із паливом у космос.

"Лазерно-тепловий двигун дозволить швидко доставляти в пункт призначення тонну корисного навантаження за допомогою лазерних ґрат розміром із волейбольний майданчик", — говорить провідний автор дослідження з Університету Макгілла Еммануель Дюплей.

Дюплей і його команда зайнялися проєктом після того, як NASA заснувало конкурс. Інженерам було запропоновано розробити спосіб, який би дозволив доставити тонну корисного вантажу на Марс не більше ніж за 45 днів.

Запропонований проєкт дозволить доставити корисні вантажі та самих астронавтів на Марс набагато швидше, ніж на ракетах із хімічним паливом.

Після прибуття на місце кораблі з лазерно-тепловими двигунами використовуватимуть атмосферу Марса для аерогальмування. Це досить складний і небезпечний маневр, який дозволяє швидко уповільнити швидкість корабля.

Традиційні космічні кораблі використовують для уповільнення хімічне паливо, яке займає більше місця на кораблі та важить набагато більше. Використання атмосфери Марса для уповільнення корабля дозволить залишити Землі тонни палива.

Дуже багатообіцяльна ідея для польотів на Марс поки що перебуває на стадії концепції, тому поки що людству доведеться покладатися на традиційні ракети.