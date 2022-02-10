Живые мертвецы в космосе. Астрономы увидели, как зомби-звезда питается мертвой планетой

Ученые обнаружили рентгеновское излучение, которое доказывает, что труп звезды поглощает распавшуюся планету.

Исследователи из Уорикского университета в Англии изучили белый карлик под названием G29-38, который находится примерно в 50 световых годах от Земли в созвездии Рыб. Его масса составляет примерно 60% массы нашего Солнца. Ученые выяснили, что мертвая звезда может поглощать материал с распавшейся планеты в настоящее время благодаря рентгеновским лучам, которые появляются в результате этого процесса, сообщает Space.

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Как известно, белые карлики представляют собой холодные и тусклые ядра мертвых звезд, по размерам напоминающие Землю, которые в конце жизненного цикла сбросили свои внешние слои. Наше Солнце через миллиарды лет также превратится в белого карлика, как и 97% звезд во Вселенной.

В рамках предыдущих исследований ученые узнали, что почти у половины белых карликов в атмосфере есть следы тяжелых элементов, таких как железо, кальций и магний.

"Это странно, ведь белые карлики — это очень плотные объекты и сила тяжести на них примерно в 100 тысяч раз сильнее, чем на Земле, а значит эти элементы должны исчезнуть очень быстро. Значит, если они там есть, то они попали туда извне", — говорит Тим Каннингем, из Уорикского университета.

Ученые сделали вывод, что эти тяжелые элементы представляют собой остатки планет, астероидов или комет, которые попали на мертвую звезду. Раньше астрономы уже видели диски из обломков, которые окружают белых карликов, а значит теоретически попадание материала извне было возможным.

[ + – ] Также раньше было известно о том, что вещество, которое попадает на белые карлики из их звезд-компаньонов выпускает рентгеновские лучи Фото: NASA

Но до сих пор не было доказательств того, что белые карлики активно поглощают вещество из мертвых планет сейчас. До этого ученые выяснили, что это возможно происходило в прошлом и произойдет в будущем.

Также раньше было известно о том, что вещество, которое попадает на белые карлики из их звезд-компаньонов выпускает рентгеновские лучи. Но не было доказательств того, что такие лучи выпускает и вещество, попадающее на мертвую звезду с распавшихся планет.

Исследователи из Уорикского университета в Англии изучили белый карлик под названием G29-38 с помощью космической рентгеновской обсерватории "Чандра". И ученые впервые увидели рентгеновское излучение, которое выпускает одинокий белый карлик.

"Нам удалось зафиксировать рентгеновское излучение, которое появляется с момента столкновения вещества с разрушенной планеты с мертвой звездой. Это первое прямое доказательство того, что белый карлик в настоящее время поглощает подобный материал", — говорит Каннингем.

По словам ученых, согласно их данным, каждую секунду белый карлик G29-38 поглощает примерно 1800 тонн планетарного вещества.