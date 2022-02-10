Живі мерці в космосі. Астрономи побачили, як зомбі-зірка харчується мертвою планетою

Учені виявили рентгенівське випромінювання, яке доводить, що труп зірки поглинає планету, що розпалася.

Дослідники з університету Ворика в Англії вивчили білий карлик під назвою G29-38, який знаходиться приблизно в 50 світлових роках від Землі в сузір'ї Риб. Його маса становить приблизно 60% маси нашого Сонця. Учені з'ясували, що мертва зірка може поглинати матеріал із планети, що розпалася, зараз завдяки рентгенівським променям, які з'являються унаслідок цього процесу, повідомляє Space.

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Як відомо, білі карлики є холодними і тьмяними ядрами мертвих зірок, що за розмірами нагадують Землю, які наприкінці життєвого циклу скинули свої зовнішні шари. Наше Сонце через мільярди років також перетвориться на білого карлика, як і 97% зірок у Всесвіті.

У межах попередніх досліджень учені дізналися, що майже половина білих карликів в атмосфері має сліди важких елементів, таких як залізо, кальцій і магній.

"Це дивно, адже білі карлики — це дуже щільні об'єкти і сила тяжіння на них приблизно в 100 тисяч разів сильніша, ніж на Землі, а отже, ці елементи повинні зникнути дуже швидко. Отже, якщо вони там є, то вони потрапили туди ззовні", — Каже Тім Каннінгем, з університету Ворика.

Учені зробили висновок, що ці важкі елементи є залишками планет, астероїдів або комет, які потрапили на мертву зірку. Раніше астрономи вже бачили диски з уламків, які оточують білих карликів, а отже, теоретично потрапляння матеріалу ззовні було можливим.

[ + – ] Також раніше було відомо про те, що речовина, яка потрапляє на білі карлики з їхніх зірок-компаньйонів, випускає рентгенівські промені. Фото: ISS

Але досі не було доказів, що білі карлики активно поглинають речовину з мертвих планет зараз. До цього вчені з'ясували, що це, можливо, відбувалося в минулому і відбудеться в майбутньому.

Також раніше було відомо про те, що речовина, яка потрапляє на білі карлики з їхніх зірок-компаньйонів, випускає рентгенівські промені. Але не було доказів того, що такі промені випускає і речовина, що потрапляє на мертву зірку з планет, що розпалися.

Дослідники з університету Ворика в Англії вивчили білий карлик під назвою G29-38 за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра". І вчені побачили рентгенівське випромінювання, яке випускає самотній білий карлик.

"Нам вдалося зафіксувати рентгенівське випромінювання, яке з'являється з моменту зіткнення речовини зі зруйнованої планети з мертвою зіркою. Це перший прямий доказ того, що білий карлик зараз поглинає подібний матеріал", — говорить Каннінгем.

За словами вчених, за їхніми даними, кожну секунду білий карлик G29-38 поглинає приблизно 1 800 тонн планетарної речовини.